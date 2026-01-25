Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi’nde denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, saat 02.00 sıralarında 06 DUF 624 plakalı cipi durdurdu. Alkol kontrolü sırasında sürücü alkolmetreyi üfledikten sonra aniden aracına binerek kaçtı. Yapılan yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından, 1.90 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü refüje çarparak lastikleri patlayan araçla bir süre daha ilerledi. Yaklaşık 100 metre sonra durdurulan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA