Mersin’in Erdemli ilçesi, sabah saatlerinde otoyol inşaat sahasından gelen acı bir haberle sarsıldı. Tömük Mahallesi sınırları içerisinde devam eden otoyol projesinde görevli işçileri taşıyan servis minibüsü, hava muhalefeti ve kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten aşağı savrulan araçta bulunan 13 işçi yaralanırken, bölgede adeta zamanla yarışılan bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Yağışlı hava facia getirdi

Kaza, sabahın erken saatlerinde Tömük Mahallesi’ndeki otoyol şantiyesine ulaşım sağlayan ara yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arif A. yönetimindeki 46 K 5044 plakalı minibüs, bölgede etkili olan sağanak yağışın yolu kayganlaştırması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sağlamak için verdiği tüm çabaya rağmen işçi servisi yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre derinliğindeki uçuruma doğru taklalar atarak yuvarlandı. Araç, engebeli arazinin sonunda yan yatarak durabildi.

Zorlu kurtarma operasyonu

Korkunç kazayı gören mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve çok sayıda ambulans yönlendirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sarp arazide yan yatan minibüsün içerisindeki yaralılara ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Hem yağışın devam etmesi hem de arazinin aşırı dik olması, kurtarma çalışmalarını güçleştirse de ekiplerin profesyonel müdahalesiyle araçtaki tüm yaralılar tahliye edildi.

İş makineleriyle yukarı taşındılar

Uçurumun dibindeki yaralıları ambulansların beklediği ana yola çıkarmak için şantiyedeki iş makinelerinden destek alındı. Çamurlu ve engebeli yolda sedyelerle taşınması imkansız olan yaralılar, iş makinelerinin kepçeleri yardımıyla ve itfaiye erlerinin titiz çalışmasıyla güvenli bölgeye ulaştırıldı. Kazada yaralanan sürücü Arif A. ve beraberindeki 12 işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere nakledildi. Hastaneye kaldırılan 13 kişiden 1’inin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Adli tahkikat başlatıldı

Facia ile sonuçlanabilecek kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Aracın teknik durumu, lastik yapısı ve kazanın meydana geldiği şantiye yolunun güvenlik standartları mercek altına alındı. Bir yandan yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, diğer yandan adli makamlar tarafından kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.