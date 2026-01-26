Samsun’un Atakum ilçesinde, sosyal medya hesabından polisi hedef alan küfür ve hakaret içerikli video paylaşan 24 yaşındaki İ.K. hakkında işlem başlatıldı. Paylaşım kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken kamuoyunda tepki topladı.

“Bulabiliyorsanız bulun” sözleri dikkat çekti

İ.K.’nin kişisel hesabından paylaştığı videoda emniyet güçlerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı görüldü.

Şüpheli videoda, “Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi bakalım. Gidip de size prim vermeyeceğim. Ben teslim olacağım zamanı biliyorum. Bulabiliyorsanız bulun beni” sözleriyle polisi hedef aldı.

Vatandaşların ihbarı sonrası ekipler harekete geçti

Söz konusu videoyu gören vatandaşların durumu emniyet birimlerine bildirmesi üzerine ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli İ.K.’nin yeri tespit edilerek gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi

Gözaltına alınarak emniyete götürülen İ.K.’nin yapılan kontrollerinde, Samsun Asliye Ceza İlamat Masası tarafından hakkında ‘tehdit’ suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri sürüyor

Şüpheli İ.K.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, sosyal medya paylaşımıyla ilgili adli sürecin de sürdüğü bildirildi.