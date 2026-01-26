Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde güvenlik güçlerini alarma geçiren bir olay yaşandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasının giriş yoluna el yapımı patlayıcı atıldı.

Patlayıcı emniyet binasının vatandaş giriş yoluna atıldı

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre olay, 25 Ocak 2026 günü saat 20.15 sıralarında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola atılan el yapımı patlayıcı, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Maskeli şüpheliler ara sokaklara kaçtı

Olayın ardından yapılan ilk incelemelerde, yüzleri maskeli iki şüphelinin patlayıcıyı attıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Şahısların, emniyet binasının bulunduğu noktadan ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdiği tespit edildi.

Patlayıcı hasara yol açmadı

Olay yerine sevk edilen bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, el yapımı patlayıcının herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı belirlendi. Güvenlik çemberine alınan bölgede detaylı inceleme yapıldı.

13 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.

Soruşturma sürüyor

Güvenlik birimleri, patlayıcıyı atan kişi ya da kişilerin kimliklerinin netleştirilmesi ve olayın arka planının ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmayı geniş kapsamlı şekilde sürdürüyor.