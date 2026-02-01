Son Mühür- Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde kılıç çattıkları ve emirlere uymadıkları gerekçesiyle ordudan ihraç edilen 5 teğmenden biri olan İzzet Talip Akarsu için Milli Savunma Bakanlığı'nın yeniden harekete geçtiği ortaya çıktı.

Gazeteci Ersin Eroğlu,

Milli Savunma Bakanlığı'nın kılıç çatma soruşturması kapsamında ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu öne sürdü.

Eroğlu, MSB'nin suç duyurusunun nedeni olarak, İzzet Talip Akarsu'nun Malatya'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında bando takımının çaldığı marşlara tepki gösterip kendilerinin okulda olduğu dönemde İzmir Marşı'nın da siyasi bulunup yasaklandığını söylediği paylaşımı olduğunu duyurdu.

''İzzet Talip Akarsu’ya yaptığı bir paylaşım nedeniyle “Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçlaması yöneltiliyor'' diyen Ersin Eroğlu,

''Milli Savunma Bakanlığı bu paylaşıma yönelik gösterdiği “hassasiyeti” teğmenleri ölümle tehdit edenlere, onlara galiz küfürler edenlere karşı göstermedi'' sözleriyle yaşanan sürece tepki gösterdi.



İzzet Talip Akarsu'dan ilginç paylaşım...



Ersin Eroğlu'nun kendisi hakkındaki paylaşımına göndermede bulunan İzzet Talip Akarsu, Nazım Hikmet'in 1955'de Doğu Berlin'de yaptığı konuşmada söylediği ünü dizelerle seslenerek,

''Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim.

Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla :

Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ'' mesajı verdiği görüldü.