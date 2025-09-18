Son Mühür- Önde gelen kamuoyu araştırma şirketlerinin son dönemde genel seçmende CHP'nin önde olduğunu gösteren araştırmalarının ardından ORC, gençlerde de CHP'nin zirvede olduğunu gösteren son anket sonuçlarını yayınladı.

Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin, 12-14 Eylül tarihleri arasında 26 ilde, 17-26 yaş arası 960 gençle gerçekleştirilen anket sonucuna göre her 100 genç seçmenden 31'inin oyunu almayı başardığı görüldü.

AK Parti'yle fark açılıyor...



Genel seçmende CHP'yle başa baş bir görüntü sergileyen AK Parti'nin genç seçmende CHP'den yüzde 8.2 oranında fark yemesi dikkat çekti.

Milliyetçi oyların toplamda yüzde 22 civarına yaklaştığı genç seçmende listenin üçüncü sırasına Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi oldu.

MHP'nin yüzde 7.2 oy aldığı genç seçmendeki oy oranıyla genel seçmendeki oy oranı arasında paralellik olduğu görülürken, DEM Parti'nin genç seçmen oyunun genel oyunun altında kaldığı görüldü.



Genç seçmende kim, ne kadar oy alıyor?



CHP yüzde 31.4

AK Parti yüzde 23.2

Zafer Partisi yüzde 8.6

MHP yüzde 7.2

DEM Parti yüzde 6.5

İYİ Parti yüzde 5.1

TİP yüzde 3.5