Son Mühür- Webtekno’nun aktardığı bilgilere göre Altman, mesajında ekiplerden ChatGPT’nin geliştirilmesini hızlandırmalarını istedi. Buna göre OpenAI; reklam çözümleri, alışveriş odaklı yapay zeka sistemleri, sağlık teknolojileri ve kişisel asistan Pulse gibi projeleri ikinci plana alarak tüm kaynaklarını ChatGPT’nin performansına yönlendiriyor.

Modelin daha hızlı, daha güvenilir, daha kişisel ve kapsamı genişletilmiş bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

Günlük toplantılar ve geçici görevlendirmeler başlıyor

İddiaya göre Altman, geliştirme sürecinin hızlanması için ekiplerde günlük toplantıların zorunlu hâle getirileceğini belirtti. Ayrıca şirket içinde geçici görevlendirmelerin devreye alınarak farklı uzmanlık alanlarından çalışanların ChatGPT geliştirme ekibine yönlendirileceği ifade ediliyor.

OpenAI’de yeni işe alım dalgası beklentisi

Altman’ın notunda yer aldığı belirtilen bir diğer başlık ise işe alım planı. Geliştirme trafiğinin artmasıyla birlikte OpenAI’nin yakın dönemde yeni çalışan alımlarına başlaması bekleniyor. Bu adımın, şirketin yapay zekâ yarışında hız kaybetmemek için attığı stratejik hamlelerden biri olacağı değerlendiriliyor.