Son Mühür - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzun süredir gündemde olan ilkokula başlama yaşıyla ilgili kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Aynı sınıfta bulunan öğrenciler arasında 14 aya kadar çıkan yaş farkının sosyal gelişim ve akademik uyumu olumsuz etkilediği belirtilince, Bakanlık başlama yaşına yönelik yeni bir düzenleme hazırlama sürecine girdi.

Standart olarak 72 ay olacak

Mevcut sistemde eylül ayı itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar birinci sınıfa başlayabiliyor, velilerin isteğiyle bu yaş 66 aya kadar çekilebiliyor. Yeni taslakta ise ilkokula başlama yaşının standart şekilde 72 ay olarak belirlenmesi öngörülüyor. Çocukların gelişim durumuna göre 69–75 ay aralığında esnek değerlendirme yapılabileceği ifade edilirken, bu düzenlemeyle sınıflardaki yaş farkının azaltılması ve öğrencilerin okula daha hazır bir şekilde başlamalarının amaçlandığı belirtiliyor.

Akran zorbalığını tetikliyor

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 66 aylık bir öğrenci ile 80 aylık bir öğrencinin aynı sınıfta bulunması, öğretmenler ve uzmanlar tarafından uzun süredir eleştiriliyordu. Gelişim farkı nedeniyle küçük öğrenciler:

Akran zorbalığına daha açık hale geldiği,

Özgüven kaybı yaşadığı,

Akademik uyum sorunu yaşadığı,

Fiziksel olarak daha çabuk yorulduğu belirtiliyor.

Birinci sınıf öğretmenleri, erken başlayan öğrencilerde en sık karşılaşılan sorunları şöyle sıralıyor: Yazı yazma ve ince motor becerilerinde zorlanma

Kurallara uyumda sıkıntı

Kısa dikkat süresi

Öz bakım ihtiyaçlarında destek gereksinimi

Duygusal dalgalanmalar ve çabuk yorulma

Okumaya geçişte gecikme Çocuk gelişimi uzmanları ise şöyle değerlendiriyor: 72 ayını dolduran çocuklar sosyal ve bilişsel olarak daha hazır,

66–71 ay arası çocuklar ise hâlâ oyun ağırlıklı gelişim döneminde,

Küçük yaşta başlayan öğrencilerin üçüncü sınıftan itibaren başarı düşüşü yaşayabildiği görülüyor. MEB’in yeni düzenlemenin detaylarını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Yapılacak değişiklikle, hem akran zorbalığının önüne geçilmesi hem de sınıflarda daha dengeli bir yaş dağılımı sağlanması amaçlanıyor.