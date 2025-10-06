Son Mühür- OPEC+'ın Kasım ayı için planladığı üretim artışının beklenenden daha mütevazı olmasıyla petrol fiyatları Pazartesi günü yüzde 1'den fazla yükseldi. Bu durum arz artışlarına ilişkin endişeleri azalttı. Ancak talebin zayıf görünümü kısa vadeli kazanımları sınırlayabilir.

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 1,4 artışla varil başına 65,42 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas petrolü (WTI) ise yaklaşık yüzde 1,4 artışla 61,72 dolardan işlem gördü.



Rusya'nın istediği oldu...



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, Rusya'nın arz fazlası konusundaki endişelerin devam etmesi nedeniyle, Kasım ayından itibaren üretimi Ekim ayındaki rakamla aynı olacak şekilde günlük 137.000 varil artıracağını duyurmuştu.

Sektör temsilcilerine göre Orta Doğu'da yakında başlayacak rafineri bakım sezonunun da fiyatların tavan yapmasına yardımcı olması bekleniyor.

Petrol ithal eden ülkeler arasında yer alan Türkiye'ye petrol fiyatlarındaki her bir dolarlık artış yaklaşık 400 milyon dolarlık ek bir yük getiriyor.