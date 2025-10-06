Son Mühür- Elon Musk'ın kısa süren siyasi kariyerinin ardından yeniden direksiyonuna geçtiği Tesla, Almanya pazarında kan kaybetmeye devam ediyor.

Alman karayolu trafik ajansı (KBA)'nın yaptığı açıklamada, bataryalı elektrikli araçların genel satışlarının yıllık bazda yüzde 31,9 artmasına rağmen Tesla'nın Almanya'da Eylül ayında satış hacminin yüzde 9,4 düştüğü belirtildi.

KBA, Tesla'nın Almanya'da Eylül ayında 3 bin 404 adet otomobil sattığını açıkladı.

Ocak-eylül döneminde satılan Tesla sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,3 azalarak 14 bin 845'e geriledi.



KBA, buna karşılık Eylül ayında trafiğe yeni kayıt yaptıran elektrikli araç sayısının yüzde 31,9 artarak 45 bin 495'e çıktığını belirtti.



BYD'nin satışlarında artış var...



Alman ajansı ayrıca Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin satış hacminin de arttığını söyledi., Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yirmi kattan fazla artarak 3.255 adede, yılbaşından bu yana ise 11.810 adede ulaştı.

Tesla' nın pazar payını yeniden yükseltmek için 7 Ekim tarihinde düşük fiyatlı bir modelini tanıtması bekleniyor.