Çiğli Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesi, Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi’ne geçici çöp dökülmesine yönelik başvuru oldu.

“Çiğli’nin bir karış toprağında dahi çöp istemiyoruz”

Meclis toplantısında konuşan Başkan Yıldız, Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi’nin artık sürdürülemez olduğunu vurguladı:

“Hem bir kentli hem de bir çevre mühendisi olarak söylüyorum; Çiğli’nin bir karış toprağında artık çöp istemiyorum. Halkımız da istemiyor. Harmandalı misyonunu tamamladı. Tesisin kapatılmasından mutlu olmuştuk. Bu konuda bölge halkının yanındayım.”

Çöplerin transferinde bürokratik engeller

Yıldız, geçmişte çöplerin farklı ilçelere aktarılması için yapılan girişimleri de hatırlatarak, karşılaşılan engellere dikkat çekti:

Manisa’ya çöp transferi, yanlış yazışmalar nedeniyle gerçekleşmedi. Menemen ve Torbalı ilçeleri çöp kabul etmedi. Menderes’te planlanan tesis, milletvekillerinin itirazlarıyla engellendi. Yamanlar’da yeraltı sularının yüksekliği nedeniyle tesis yapılamadı. Menderes’te ise zeytinlikler nedeniyle alan uygun görülmedi. “Peki bu çöp nereye gidecek?” diye soran Yıldız, Harmandalı’nın artık kapasitesini doldurduğunu ve geçici dahi olsa yeni çöp yükünü kaldıramayacağını söyledi.

“Bu konuyu siyasete alet etmeyeceğiz”

Başkan Yıldız, çöp meselesinin siyaset üstü bir sorun olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Harmandalı misyonunu tamamlamıştır. Çiğli’ye, geçici dahi olsa çöp gelmesini istemiyoruz. Bu konunun siyasete alet edilmesine de karşıyım.”

Bölge halkına destek mesajı

Çiğli Belediye Başkanı, sorun karşısında bölge halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirterek AK Partili meclis üyelerine de teşekkür etti:

“Benim son sözüm; Çiğli’de bir karış toprağa dahi çöp dökülmesine izin vermeyeceğiz. O bölgede yaşayan insanlarımız çok haklı. Kimse evinin önünde çöp istemez. Halkın yanında olacağım. Tüm meclis üyelerimiz ile Harmandalı’da olacağız ve gerekiyorsa imza da toplamaya hazırım, yeter ki çöp buraya gelmesin.”

Çiğli’de çöp krizi devam ediyor

Çiğli’de uzun yıllardır tartışma konusu olan Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi, kapasite sorunları ve çevresel etkileri nedeniyle bir kez daha gündeme taşındı. Başkan Yıldız’ın sert çıkışı, önümüzdeki süreçte İzmir’deki çöp yönetimi politikalarının yeniden tartışılacağını gösteriyor.