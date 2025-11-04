Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan esnaf Cem İbrahim Alkan, internet üzerinden satışa çıkardığı otomobili nedeniyle tezgâhlanan yeni nesil bir dolandırıcılık girişiminden, banka hesabındaki paranın yetersizliği sayesinde kıl payı kurtuldu. Alkan'ın dalgınlıkla onayladığı mobil bankacılık ödeme isteği, hesabında talep edilen miktarın altında bakiye bulunması nedeniyle gerçekleşmeyince, dolandırıcıların yeni taktiği deşifre oldu.

Kapora bahanesiyle 20 bin liralık tuzak

Kent merkezinde çalışan Cem İbrahim Alkan, uzun süredir kullandığı otomobilini satmak amacıyla bir ilan platformuna koydu. Yoğun bir çalışma ortamında bulunduğu sırada kendisini Antalya’dan arayan bir şahıs, aracı çok beğendiğini ve kapora göndermek için banka hesap bilgilerini talep etti. Alkan, alıcının iyi niyetli olduğunu düşünerek IBAN numarasını paylaştı. Ancak kısa süre sonra, şahsın "kapora göndereceğim" bahanesiyle Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden kendisine 20 bin Türk Lirası tutarında bir ödeme isteği gönderdiğini fark edemedi. İş yerindeki yoğunluk nedeniyle dikkati dağılmış olan Alkan, gelen bildirimi okumadan hızla onayladı.

Bakiye yetmedi, tuzak deşifre oldu

Cem İbrahim Alkan’ın hesabı kontrol edilmeksizin verdiği bu onay, karşı tarafın hesabına 20 bin TL göndermesi anlamına geliyordu. Ancak Alkan'ın hesabında o an için sadece 18 bin TL bulunuyordu. Bu durum, bankacılık sisteminde yetersiz bakiye uyarısıyla sonuçlandı ve işlemin gerçekleşmesini engelledi. Dolandırıcılık girişimi, beklenmedik bir teknik aksaklık sayesinde başarısızlığa uğramış oldu.

Dolandırıcı şahıs, işlemin gerçekleşmediğini fark edince bu kez Alkan’ı arayarak paranın gitmediğini iddia etti ve hemen ardından 15 bin TL tutarında yeni bir ödeme isteği daha gönderdi. Bu ikinci bildirimde, isteği dikkatlice okuyan Alkan, mesaj içeriğinde "Alıcı sizden şu kadar para talep ediyor" uyarısını görünce dolandırılmaya çalışıldığını dehşetle anladı ve işlemi reddetti.

Mağdur esnaftan vatandaşlara uyarı

Yaşadığı olayın ardından dolandırıcı şahsı arayan Cem İbrahim Alkan, "Sen bana para göndermiyorsun, benden para talep ediyorsun, bu ne iş?" diyerek tepki gösterdi. Bu sert çıkış üzerine dolandırıcı, "Abi o önemli değil, bankalar böyle yapıyor, sen o linke tıkla" gibi geçiştirici ifadeler kullansa da, Alkan’ın ısrarcı olması üzerine telefonu kapattı ve bir daha aramalara cevap vermedi.

Dolandırılmaktan son anda kurtulan esnaf Cem İbrahim Alkan, yaşadığı tecrübeyi aktararak vatandaşları uyardı. Alkan, "İlk bildirimde 20 bin TL istemişti ve ben de onay verdim ama hesabımda 18 bin TL vardı ve yetersiz bakiye olduğu için işlem gerçekleşmedi. İkinci bildirimde durumu fark ettim. Bu paralar kolay kazanılmıyor. Vatandaşlara sesleniyorum; internet alışverişlerinde ve özellikle mobil bankacılık üzerinden gerçekleşen para transferlerinde gelen bildirimleri acele etmeden, dikkatlice okuyalım" şeklinde konuştu. Bu olay, dolandırıcıların 'kapora gönderme' bahanesiyle mobil bankacılığın ödeme isteği özelliğini kullanarak yeni mağdurlar yaratma çabası olarak kayıtlara geçti.