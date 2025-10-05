Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve 17 yaşında geçirdiği talihsiz bir trafik kazası sonucu tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren Ömer Arıkan (26), en zorlu günlerinde dahi yanından ayrılmayan lise aşkı Dilara Dural (26) ile hayatını birleştirdi. Yakacık Mahallesi'ndeki çok amaçlı salonda dün gerçekleşen duygu dolu nikâh ve düğün töreni, çiftin ailesi, akrabaları ve mesai arkadaşlarının yoğun katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu.

Zorlu dönemeçten sonra gelen güçlü bağ

Ömer Arıkan'ın yaşamındaki dönüm noktası, lise son sınıfta yarıyıl tatilinde yaşadığı trafik kazası oldu. Yaşadığı ağır kaza sonrasında tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelen Arıkan, o dönemden itibaren hayatına farklı bir yön vermek zorunda kaldı. Ancak bu süreçte lise yıllarından beri süren ilişkilerini kararlılıkla sürdüren Dilara Dural, sevgilisine olan inancını hiç kaybetmedi. İki genç, meslek hayatlarında da önemli pozisyonlarda görev alarak başarılı birer birey olduklarını kanıtladı. Ömer Arıkan, Fethiye Adliyesi'nde santral memuru olarak görev yaparken, hayat arkadaşı Dilara Dural ise Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nda özel kalem personeli olarak çalışıyor.

Pistte engeller kalktı: Mutluluk dansı

Yakacık'taki salonda düzenlenen düğün töreninde, çiftin mutluluğu görülmeye değerdi. Ömer Arıkan, tekerlekli sandalyesine rağmen hayat arkadaşı Dilara Dural ile birlikte piste çıktı. Müzik eşliğinde dans eden çiçeği burnunda evliler, davetlilere aşklarının ne kadar güçlü ve engelleri aşan bir nitelikte olduğunu gösterdi. Çiftin bu anlamlı dansı, salonda bulunan tüm misafirler tarafından uzun süre alkışlandı ve duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Arıkan ve Dural çiftinin bu örnek birlikteliği, hem Fethiye hem de Marmaris adli çevrelerinde ve yakın çevrelerinde büyük takdir topladı. Aileler, gençlerin bu kararlılığının herkese ilham vermesini dilediklerini belirterek, mutluluklarının daim olmasını temenni etti.