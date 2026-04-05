Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Konak’ta, toplumsal sağlığı tehdit eden en büyük unsurlardan biri olan madde bağımlılığına karşı yürütülen çok yönlü mücadele, yerel yönetimin kararlı adımlarıyla yeni bir boyuta taşındı. Konak Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Psikososyal Destek Merkezi, geçtiğimiz yıl başlattığı eğitim zincirine bu yıl da stratejik noktalar olan semt merkezleri ve sosyal tesislerde devam ediyor. Ebeveynlerin çocuklarını zararlı alışkanlıklardan koruyabilmesi ve riskli durumları erkenden fark edebilmesi amacıyla kurgulanan bu seminerler dizisi, kentin farklı mahallelerinde ailelerle uzmanları buluşturarak toplumsal bir farkındalık kalkanı oluşturuyor.

Semt merkezlerinde ailelere uzman desteği

Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı deneyimli psikolog kadrosu tarafından yürütülen “Madde Bağımlılığına Karşı Farkındalık ve Koruyucu Aile Tutumları” başlıklı eğitimler, Agora Semt Merkezi, Hatay Semt Merkezi ve Beştepeler Sosyal Tesisleri gibi kritik noktalarda eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Eğitimlerde sadece teorik bilgi verilmekle kalınmıyor; aynı zamanda aile içi iletişim modelleri, çocuklarda gözlemlenebilecek davranış değişikliklerinin analizi ve erken uyarı işaretleri gibi hayati başlıklar derinlemesine işleniyor. Konaklı ailelerin, özellikle de annelerin yoğun bir katılım gösterdiği bu buluşmalar, bağımlılıkla mücadelenin ilk ve en önemli safhası olan aile kurumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Erken teşhis ve doğru iletişimin gücü

Eğitim süreçlerinde üzerinde en çok durulan konulardan biri de, bağımlılık riskiyle karşı karşıya kalan gençlere yaklaşım biçimleri oluyor. Psikologlar, ebeveynlere çocuklarıyla kuracakları bağın niteliği konusunda rehberlik ederken, olası bir kriz anında belediyenin ve devletin hangi destek mekanizmalarına başvurulabileceği konusunda da detaylı yol haritaları sunuyor. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlış müdahalelerin önüne geçilmesini sağlayan bu profesyonel destek, ailelerin kendilerini yalnız hissetmemesi ve çözüm odaklı hareket etmesi için gerekli psikolojik zemini hazırlıyor.

Konaklı annelerden eğitime yoğun ilgi

Konak Belediyesi’nin sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği bu koruyucu sağlık hizmeti, mahalle düzeyinde kurulan etkili iletişimle meyvelerini vermeye başladı. Sosyal tesislerde gerçekleştirilen son oturumlarda, katılımcıların merak ettikleri soruları uzmanlara doğrudan yöneltme imkanı bulması, seminerlerin interaktif ve verimli bir havada geçmesini sağladı. Bağımlılık sarmalına karşı bilinçlenen ebeveyn sayısını her geçen gün artıran Konak Belediyesi, bu eğitim hamlesiyle kentin sosyal dokusunu korumayı ve sağlıklı nesillerin yetişmesine öncülük etmeyi amaçlıyor. Yerel yönetimin bu kararlı tutumu, İzmir genelinde bağımlılıkla mücadele çalışmalarına örnek bir model sunmaya devam ediyor.

