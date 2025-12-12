Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi tarafından Kaymakamlık, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Muhtarlar Derneği işbirliğiyle başlatılan Bornova Muhtarlar Akademisi Projesi, muhtarlara yönelik eğitim ve kültürel etkinliklerle ilk adımını attı. Projenin başlangıcında, Bornova’nın 45 mahalle muhtarı için kültür ve tarih gezisi düzenlendi.

Kültür ve tarih gezisiyle başladı

Program kapsamında muhtarlar, rehberler eşliğinde Kazım Dirik Mahallesi’nde bulunan Abide-i Hürriyet Meydanı’nıziyaret etti. Gezide, Türk devletleri tarihi ve meşrutiyet sürecini anlatan heykel ve simgeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ardından İzmir’de yerleşik yaşamın 8 bin 500 yıl öncesine uzandığını ortaya koyan Yeşilova Höyüğü ile Bornova Belediyesi tarafından kazı alanı yanında kente kazandırılan Ziyaretçi Merkezi gezildi. Muhtarlar, Bornova’nın tarihsel ve kültürel birikimini yerinde inceleme fırsatı buldu.

İlk eğitim Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde

Muhtarlar Akademisi kapsamındaki ilk eğitim, Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’ndegerçekleştirildi. İletişim Uzmanı Turgut Onarır, muhtarlara “Diksiyon, Hitabet ve İkna Kabiliyeti” başlıklarında eğitim verdi. Eğitimde, muhtarların mahalle sakinleriyle daha etkili iletişim kurmasına yönelik uygulamalı bilgiler paylaşıldı.

Eğitimler altı ay sürecek

Bornova Muhtarlar Akademisi, altı ay boyunca farklı temalarda eğitim programları, atölye çalışmaları ve saha uygulamalarıyla devam edecek. Program kapsamında muhtarların iletişim, yönetişim ve temsil becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Başkan Eşki: “Muhtarları güçlendirmek Bornova’yı güçlendirir”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, muhtarların yerel yönetimdeki önemine dikkat çekti. Eşki, “Muhtarlar, mahallelerin ilk temas noktasıdır. Onların bilgi ve donanımını artırmak, Bornova’da daha etkin ve katılımcı bir yönetim anlayışı oluşturur. Bu proje ile ortak aklı büyütmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Eşki, katılımcı yönetim anlayışını güçlendiren projelerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini vurguladı.