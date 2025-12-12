Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN, İZTEK, Egeşehir ve İZFAŞ şirketlerinde aylardır devam eden ödeme krizi, çalışanların tepkisini büyütüyor. Sosyal haklar, ikramiyeler ve maaş ödemelerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle DİSK Genel-İş üyesi işçiler tarafından başlatılan protestolar, beşinci günde de sürüyor.

Ödemelerde yaşanan belirsizlik ve uzun süren gecikmelere çözüm bulunamaması üzerine işçiler, Basmane kapısında kurdukları çadırda nöbet eylemine devam ediyor.

Eylemler sürerken İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendika temsilcilerinin bugün saat 13.00’te bir araya geleceği öğrenildi.

“ÖDEME TAKVİMİ İSTİYORUZ”

Görüşme öncesi açıklama yapan DİSK/Genel-İş İzmir 9 No’lu Şube Başkanı Sedat Kenar, taleplerinin net olduğunu vurguladı:

“Bugün devam eden eylemimizde de kararlarımız doğrultusunda taleplerimizi dile getireceğiz. Kabul edilebilir bir ödeme takvimi istiyoruz. Ayrıca 350 arkadaşımızın mağdur edildiği havuz sisteminin kaldırılmasını talep ediyoruz. Son iki gündür haddini aşan açıklamalarla karşılaştık. Bizim derdimiz sadece aşımız, ekmeğimiz ve onurumuz. Taleplerimiz karşılanana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Hakkımızda ortaya atılan iddiaların bu sürece bir faydası yok. Dört gündür belediyeden herhangi bir çağrı gelmedi. Odaların ziyaretleri bile farklı yerlere çekilmeye başlandı. Başkan’ın açıklamaları işçiyi derinden yaraladı. 5 milyonluk kentin tüm emekçilerini aynıymış gibi göstermek yakışıksızdır. Bir yandan ‘emekliler eziyet çekiyor’ denilirken diğer yandan burada arkadaşlarımız emekli olmaya zorlanıyor. Dün genel merkezimiz aracılığıyla belediyeden görüşme daveti geldi. Saat 13.00’te masaya oturacağız. Umarım bu görüşmede havuz sistemi kaldırılır ve net bir ödeme takvimi açıklanır.”