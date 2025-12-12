Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun, belediye bürokratları ve müdürlük personeliyle birlikte mahalleleri ziyaret ederek yurttaşların taleplerini birebir dinlediği Komşu Buluşmaları, bu kez Gültepe bölgesinde gerçekleştirildi. Toros Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen buluşmaya Gültepe bölgesindeki 26 mahalleden Konaklılar katıldı.

Toplantıda Başkan Mutlu’nun yanı sıra belediye bürokratları, Konak Belediyesi Meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da yer aldı.

26 mahalle bir araya geldi

Komşu Buluşması’na; 26 Ağustos, Anadolu, Atamer, Çınartepe, Huzur, Mehmet Akif, Millet, Murat, Saygı, Trakya, Ulubatlı, Yavuz Selim, Zeybek, Boğaziçi, Cengiz Topel ve Levent mahallelerinde ikamet eden yurttaşlar katılım sağladı. Gültepeliler, kentsel dönüşümden sosyal olanaklara, çevre düzenlemelerinden altyapı taleplerine kadar birçok konuyu doğrudan Başkan Mutlu’ya iletti.

Doğal gaz çalışmaları gündemin ilk sırasında

Buluşmada en çok dile getirilen başlık, Ulubatlı Mahallesi başta olmak üzere bölgedeki mahallelerin doğal gaz hizmetine kavuşması oldu. İlk kez doğal gaz kullanan mahalle sakinleri, çalışmalara ilişkin memnuniyetlerini ve teşekkürlerini paylaştı.

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Konak’ta doğal gazı olmayan mahalle kalmayacak dedik ve bu hedef doğrultusunda hızla çalışmalara başladık. Söz verdiğimiz gibi süreci kararlılıkla sürdürüyoruz. Amacımız, tüm komşularımızın daha iyi yaşam koşullarına kavuşması ve kışı sıcak evlerde geçirmesi.”

“Başkanımız olmasaydı doğal gaz gelmeyecekti”

Komşu Buluşması’na katılan Ulubatlı Mahallesi sakini Zeynep Yarış, doğal gaz hizmetinin mahalle için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, “Doğal gazımız geldi ve kullanıyoruz. Evimiz sıcak. Bu hizmetin hayata geçmesinde Başkanımızın büyük emeği var” dedi.

“Bizimle birebir konuşuldu”

Ulubatlı Mahallesi’nde 42 yıldır yaşayan Gülten Tatlıdil Kargün ise buluşmanın kendileri açısından anlamlı olduğunu ifade ederek, “Bugüne kadar hiçbir başkanla birebir konuşma imkânı bulmamıştık. Burada tüm birimler vardı ve sorularımıza tek tek yanıt aldık. Bu yaklaşım bizim için önemli” diye konuştu.