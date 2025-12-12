Klasik Türk Müziğiyle Sonbahar Aassm’de Yaşandı

Son Mühür/ Seçil Ünlü - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından müzikseverler için hazırlanan konserde, sonbaharın hüzünlü ve romantik atmosferi klasik Türk müziğinin seçkin eserleriyle sahneye taşındı. Konser, dinleyicilere duygu yüklü bir müzik yolculuğu sundu.

120 kişilik koro sahnedeydi

Şef Hüseyin Tolu yönetimindeki 120 kişilik dev koro; hüzzam, nihavend ve kürdilihicazkar makamlarından oluşan repertuvarıyla sahne aldı. Koro, klasik Türk müziğinin farklı renklerini başarıyla seslendirdi.

Sanatseverlerden yoğun ilgi

Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen konser, İzmirlilerden yoğun ilgi gördü. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ni dolduran izleyiciler, zaman zaman eserlere hep bir ağızdan eşlik etti. “Sonbahar Şarkıları” konseri, izleyicilerin uzun süre devam eden alkışları eşliğinde sona erdi. Etkinlik, sanatseverlerin hafızasında unutulmaz bir akşam olarak yer aldı.