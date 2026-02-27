Son Mühür/ Emine Kulak- Geçtiğimiz aylarda kolon kanseri nedeniyle vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için bugün İzmir’in Bornova Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gülşah Durbay Gençlik Merkezi Ergene mahallesinde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa ev sahibi Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, Gökçe Gökçen, CHP Grupbaşkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Millî Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çevre ilçe belediye başkanları Durbay’ın anne ve babası, partililer ve vatandaş katıldı.

Gökçen’den açılışta duygulu konuşma

Duygulu sesle açılışta yaptığı konuşmada CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, “ Arkadaşımı kaybettim. Hayatımızda çok şey paylaştık. Sosyal hayatımızı ve siyasi hayatımızı birlikte geçirdiğimiz bir arkadaşımdı. Ailesiyle birlikte sadece hastalığında değil bayramlarda da vakit geçirmiştik. Ailesini gördüğümde Gülşah’tan bir parça görüyorum. En önemlisi de belki şudur; yas tutmak önemli belki de hiç geçmeyecek, eskimeyecek. Öyle görünüyor. Sesini yüzünü net hatırlamak benim beklediğim bir şey değildi. Gülşah’ın hayatı boyunca mücadele verdiğini, Türkiye, şehri için hayaller kuran biri için bu gençlik merkezine ismi verilmesi çok güzel bir şey. Adını yaşattığı için de Ömer Başkan’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Eşki'den Durbay hakkında hatırlanan anı

Ev sahibi Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “ İnsan belediye başkanı olarak açılışta çok heyecan duyuyor. Hazırlık yapıyor. Daha önce rahmetli Güney’in adına park yapmıştık o gün de kendime hakim olamamıştık. Benim onunla unutmadığım bir olay var. Kızım doğmadan 10 gün önceydi. İki arkadaşımla birlikteydik. Gülşah aradı bensiz toplantı mı yapıyorsunuz dedi. İlk önce eşime çocuğumuzun cinsiyetini sordu. Çocuğun cinsiyetini öğrenmeden ayağımı gazdan çekmeyeceğim demişti. Sonra da inşallah bir kızın olsun dedi. Huyu da bana benzesin. Araba kullanmasını da ben öğreteceğim demişti. Umarım gençlik merkezine gelen tüm kızlar gençler Gülşah’ın cesaretini alır. Bizler bu gençlik merkezine Gülşah’ın ismini vermeye uygun gördük. Bu binanın üstünde 6 kat daha var. Orayı da satın alacağız. Oraya da rahmetli Ferdi Başkanın adına üniversiteye hazırlanan gençler için dershane yapacağız. Eğitimde eşitliği hükümet sağlayamıyor. Onu CHP olarak biz yapacağız” dedi.

“Bu şehre parmak sallayanlara had bildireceğiz”

Konuşmasına devam eden Eşki, “”Nicedir adım zikrediliyor. Gereksiz yere birinin adını konuşmak ve eleştirmek ad zikretmek gereksiz bir hayranlıktır. İzmir’in en yüksek apolitli yöneticisi 3 ya da 4 kere bizi haksız yere eleştirdi. Bir hayalimiz vardı. Bir meydan kazandırmaktı. Kars okulunun yerinin 100 metre aşağıda bir okul yapalım mevcut yere meydan yapalım dedik. Meydan çok değerli denildi biz de 2 arsa verelim dedik. Baktık sonra yine karşılamıyor denildi. 2 okul yapalım dedik. Ne yaptıysak kabul ettiremedik. Sonra Ankara’da Bakanlık’la görüşme yaptık. Önce hayır dediler sonra teklifimizi duyunca hoşlarına gitti. 16 derslikli okulları 24 derslikli yap dediler. Tamam dedim. Büyükşehir Belediyesi’nden de bir arazi alınacak sen al dediler. Ona da tamam dedim. Sonra tekrar gittim bakanlığa namus sözü veriyorum bir de otizm okulu açacağım dedim. Yeter ki meydanı verin iki tane müze ile altına da otopark yapalım dedim. İmza beklenirken ret geldi. Çevre Şehircilikten başvuruyu onaylamışlar ama bizi okul yapmamakla suçladılar. Eğitime karşı olduğumu söylediler. En son parmak sallayarak okulun açılış törenine davet etmeyeceğiz dediler. Bizi de rantçılıkla suçladılar. Eğer bu arkadaşlar rantçılık arıyorlarsa İzmir limanına yapılanlar ortada. Devasa bir şekilde çökmeye çalışıyorlar. Hiçbir şey yapmasalar olduğumuz yerleri rahatsız etmeye çalışıyorlar. Rant arayanlar aynaya baksınlar. Karşıdakiler kimle konuştuklarını bilmiyorlar. İzmir’in üstüne çok gelmeye başladılar. İzmir parmak sallayacağınız kent değil. Bu şehre parmak sallayanlara had bildireceğiz. Beni durdurabilirler, belediyeyi durdurabilirler ama bu projeyi durduramayacaklar” dedi.