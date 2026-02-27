İzmir’in Torbalı ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Burcu Tek (45), gözyaşları içinde toprağa verildi. Çocuklarına yemek götürmek için evden çıkan Tek’in ölümü mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

Otomobil kaldırıma çıktı, faciaya yol açtı

Kaza, Kuşçuburun Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü Y.B.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 35 FS 692 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma savruldu. Bu sırada kaldırımda yürüyen Burcu Tek’e çarpan araç, ardından park halindeki bir otomobile vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 3 çocuk annesi Tek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Burcu Tek’in, okulda bulunan çocuklarına yemek götürmek amacıyla evden çıktığı öğrenildi.

Mahalleli yolu kapattı: “Bu bölgede sürekli kaza oluyor”

Kazanın ardından mahalle sakinleri, aynı noktada sık sık kazaların yaşandığını belirterek tepki gösterdi. Güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu savunan mahalleli, yolu trafiğe kapatarak yetkililerin bölgeye gelmesini talep etti.

İlçe kaymakamının mahalleye gelmesini beklediklerini ifade eden grup, jandarma ve trafik ekipleri tarafından yolu açmaları konusunda uyarıldı.

Arbede çıktı, biber gazıyla müdahale edildi

Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalık ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Ekipler, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Olaylar daha sonra kontrol altına alınırken, otomobil sürücüsü Y.B. gözaltına alındı. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Burcu Tek için bugün Torbalı Mahalle Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye aile yakınları, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Üç çocuk annesi Tek’in cenazesi, kılınan namazın ardından Torbalı Mezarlığı’nda defnedildi.

Yaşanan acı olay, bölgede trafik güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşırken, mahalle sakinleri yetkililerden kalıcı önlem alınmasını talep etti.