Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) yeni yapımı, tiyatro dünyasından önemli isimleri ve kent protokolünü bir araya getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı temsilen Meclis Üyesi Ceren Türer Uykal gecede yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Yener Ceylan ve İzBBŞT Şube Müdürü İlayda Akbıyık da prömiyere katıldı.

Şehir tiyatroları İzmir’de buluştu

İzBBŞT’nin davetiyle Türkiye’nin farklı şehir tiyatrolarından genel sanat yönetmenleri de prömiyeri izledi. Bursa, Tekirdağ, Mersin ve Kocaeli şehir tiyatrolarının yöneticileri geceye katılan isimler arasında yer aldı.

Brecht yorumu sahneye taşındı

Dünya tiyatrosunun önemli eserlerinden biri olan oyun, Ümit Aydoğdu rejisiyle sahnelendi. Sahne tasarımını Anıl Işık, kostüm tasarımını Deniz Bilgili, ışık tasarımını Ayşe Sedef Ayter, koreografiyi Ruhat Kılıç Hosseini, müzik direktörlüğünü Oktay Köseoğlu, dramaturjiyi Halil Ünsal üstlendi.

Oyuncu kadrosunda Dalya Kilimci, Deniz Gürzumar, Devrim Karakoyun, Efe Çetinel, Efe Ünal, Ege Derin, Enes İlçi, Hasan Özyürek, İbrahim Göksel Kart, İrem Düzgünsıvacı, Melis Caba, Nazlı Güntürkün, Nermin Sargut, Selen Şeşen, Sonya Dicle Çetin ve Yasin Erol yer aldı. Oyuncuların ansambl performansı prömiyer gecesinde öne çıktı.

Sezon boyunca sahnede

Prömiyerin ardından ayakta alkışlanan oyun, sezon boyunca İsmet İnönü Sahnesi ile Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sahnesi’nde sahnelenmeye devam edecek. 28 Şubat ile mart ayındaki gösterim tarihleri için bilet satış süreci başlatıldı.

İzBBŞT, yeni yapımıyla sezonun iddialı prodüksiyonlarından birini izleyiciyle buluşturdu.