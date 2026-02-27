Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2025 yılı Mekânsal ve Kültürel Çalışmalar Teknik Destek Programı çerçevesinde desteklenen proje ile Gölcük Gölü ve Yaylası’nın mevcut durumu bilimsel yöntemlerle değerlendirilecek. Ekosistemi tehdit eden unsurlar belirlenecek, koruma-kullanma dengesini güçlendirecek veriler üretilecek.

Proje için 800 bin lira hibe desteği sağlanacak. Önümüzdeki günlerde sözleşme süreci tamamlanacak.

Koruma amaçlı imar planı revizyonu başlatıldı

Ödemiş Belediyesi, İzmir Valiliği’nin desteğiyle Gölcük Gölü ve çevresini kapsayan 360 hektarlık alanda koruma amaçlı imar planı revizyonu çalışmalarını başlattı. Alanın 270 hektarı Doğal Sit, 90 hektarı Arkeolojik Sit statüsünde bulunuyor. Hazırlanacak ekosistem değerlendirme raporu, imar planı revizyonuna bilimsel altyapı sağlayacak.

Üniversitelerle iş birliği

Raporda, gölün doğal yapısının korunması ve ekosistem dengesinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik öneriler yer alacak. Rehabilitasyon adımları, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, ulaşım düzenlemeleri ve ekoturizm potansiyeli bilimsel verilerle ortaya konulacak.

Ekosistem İzleme Merkezi kurulması, göl suyunun biyolojik ve kimyasal analizlerinin düzenli yapılması gibi başlıklar da rapor kapsamında değerlendirilecek.

Başkan Turan: “Gölcük’ü koruyarak turizme kazandıracağız”

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Gölcük Yaylası’nın hem korunması hem de turizme kazandırılması hedefiyle hareket ettiklerini belirtti. “İlçemizin doğal ve kültürel zenginliklerini korurken vitrine çıkarmayı yerel kalkınma stratejimizin parçası olarak görüyoruz. Gölcük Yaylası için bilimsel bir yol haritasına ihtiyaç duyduk. İzmir Kalkınma Ajansı tarafından hibe desteğine layık görülmemiz ilçemiz adına önemli bir kazanım. Gölcük’ü doğal zenginliklerini koruyarak yeniden turizme kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Ödemiş Belediyesi, Gölcük Yaylası’nın korunması ve sürdürülebilir yönetimi için proje üretmeye devam edecek.