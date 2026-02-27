İzmir’in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak yaşamını yitiren 9 yaşındaki Ebrar Aktaş’ın ölümüne ilişkin davada savcı, tutuklu sanıklar dahil 3 kişi hakkında 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep etti. Dosyada sanık sayısı 4’e yükselirken, mahkeme duruşmayı erteledi.

Koltuk asansörden düştü, 9 yaşındaki Ebrar hayatını kaybetti

Olay, 20 Eylül 2025’te Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir evin taşınması sırasında kullanılan nakliye asansöründeki üçlü koltuk, apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş’ın üzerine düştü. Ağır yaralanan küçük çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında nakliye firması yetkilileri Efecan Güngör ve Mustafa Güngör ile firma çalışanı A.H.M. gözaltına alındı. Güngör kardeşler tutuklanırken, A.H.M. serbest bırakıldı.

İddianamede “bilinçli taksir” vurgusu

Hazırlanan iddianamede, sanıkların koltuğu asansöre yerleştirdikleri sırada şiddetli rüzgarın etkili olduğu yönündeki savunmalarına yer verildi. Ancak Mustafa Güngör ile Efecan Güngör’ün kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu oldukları belirtildi.

Firma çalışanı A.H.M.’nin de dikkatsiz ve tedbirsiz davranışlarının olayda etkili olduğu kaydedildi. Sanıkların, böyle bir sonucun doğabileceğini öngörebilecek durumda olmalarına rağmen gerekli önlemleri almadıkları ifade edilerek “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 9’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanık sayısı 4’e çıktı

Yargılama, Menderes 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sürdü. Tutuklu sanıklar Efecan Güngör ve Mustafa Güngör duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan tutuksuz sanık A.H.M. ise duruşmada yer almadı.

Mahkemenin önceki celsede yaptığı suç duyurusu üzerine sanıkların babası Y.G. de dosyaya tutuksuz sanık olarak eklendi. Böylece davadaki sanık sayısı 4 oldu.

“Tüm sanıklar suçludur”

Duruşmada savunma yapan Y.G., şirket sahibi olduğunu ancak 4-5 yıl önce nakliye işini bıraktığını öne sürdü. Aracını çocuklarına ücretsiz verdiğini, kiralanan asansörün kendisine ait olmadığını söyledi.

Ebrar’ın annesi Songül Lök ise sanıkların beyanlarını kabul etmediğini belirterek, “Tüm sanıklar suçludur. Hepsinden şikayetçiyim” dedi. Duruşmaya sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve taraf avukatları da katıldı.

Savcı mütalaasını sundu, duruşma ertelendi

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Efecan Güngör, Mustafa Güngör ve Y.G.’nin “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan cezalandırılmasını talep etti. A.H.M.’nin dosyasının ise ayrılması yönünde görüş bildirdi.

Tarafların mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Mart’a erteledi.

Küçük Ebrar’ın ölümüyle ilgili davanın nasıl sonuçlanacağı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.