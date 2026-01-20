İstanbul emniyetinin titizlikle yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından, üç ili kapsayan eş zamanlı bir şafak operasyonuyla büyük bir tefecilik çetesi adalete teslim edildi. Mağdurların çaresizliğinden faydalanarak onları borç batağına sürükleyen ve yasal faizlerin çok üzerinde paralar tahsil etmelerine rağmen mal varlıklarına el koyan şebekeye karşı düzenlenen baskınlarda, çok sayıda şüpheli yakalandı. Operasyonun fitilini ateşleyen ise borcunu kuruşu kuruşuna ödemesine rağmen tüm serveti elinden alınan bir vatandaşın polise başvurması oldu.

Borç kapandı ama yağma bitmedi: Mağdurun mal varlığı gasp edildi

Olayın detaylarına göre, nakit ihtiyacı nedeniyle tefecilerin kapısını çalan bir vatandaş, aldığı borcu zaman içerisinde tamamen geri ödedi. Ancak buna rağmen şüpheliler, "borç bitmedi" bahanesiyle mağdurun üzerindeki baskıyı artırarak adeta bir mülkiyet yağması başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde; şahsın borcunu ödemiş olmasına karşın 3 dairesine, iş yerine, arsasına ve tam 15 adet aracına hukuka aykırı yöntemlerle el konulduğu saptandı. Mağdurun polise giderek yaşadığı dehşeti anlatması, emniyet birimlerini harekete geçiren en somut kanıt oldu.

Üç ilde eş zamanlı şafak baskını: 21 gözaltı

Gelen şikayet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şebeke üyelerinin kimliklerini ve saklandıkları adresleri tek tek tespit etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düğmeye basan ekipler, İstanbul merkezli olmak üzere Sakarya ve Iğdır illerinde operasyon başlattı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlar sonucunda, suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 21 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el koyuldu.

Mali şube ekiplerinden suç örgütlerine gözdağı

Gözaltına alınan 21 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri gerçekleştirilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Mali polis, suçtan elde edilen gelirin boyutlarını ve şebekenin varsa diğer mağdurlarını belirlemek amacıyla çok yönlü bir soruşturma yürütüyor. Özellikle gayrimenkul ve araç devirleri üzerinden yürütülen bu organize suçun tüm mekanizması deşifre edilirken, emniyet yetkilileri bu tür illegal yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını verdi. Adli sürecin sonunda şüphelilerin hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.