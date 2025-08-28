UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lausanne’ı İstanbul’da konuk etti. İlk maçta 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, rövanşta sahadan 1-0 mağlup ayrılarak Avrupa kupalarına veda etti.

Solskjaer: “Kırmızı kart kararı hatalı”

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, hakemin Felix Uduokhai’ye gösterdiği kırmızı kartı eleştirdi. Norveçli çalıştırıcı, “Kırmızı kartla yakından uzaktan alakası yok. Kesinlikle kırmızı kart değildi. 10 kişiyle oynamak da zor oluyor” ifadelerini kullandı.

“Gol atmakta zorlandık”

Solskjaer, takımının oyun planını sahaya yansıtmakta sıkıntı yaşadığını dile getirerek, “Yediğimiz golden dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum. Antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık. Gol atma konusunda zorlandık” dedi.

Taraftarlardan “istifa” tepkisi

Müsabaka sonrası tribünlerden kendisine yönelik “istifa” tezahüratları yapıldığının hatırlatılması üzerine Solskjaer, “Sonuç alamadığınız zaman eleştiriler normaldir. İnsanlar fikirlerini söylemekte özgürdür. Benim tek odağım takımın daha iyi olması için sürekli çalışmak” yanıtını verdi.

“Harika bir kulüp Beşiktaş”

Norveçli teknik adam, Beşiktaş’ın büyüklüğüne vurgu yaparak, “Harika bir kulüp Beşiktaş. Geçen yıla göre daha güçlü bir takımımız var. Avrupa’da olmadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum. Her gün bu kulüp için doğru olanı yapmaya çalışıyorum ve bunun için çabalıyorum” diye konuştu.