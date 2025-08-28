Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Lausanne’ı konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip 1-0 mağlup oldu. İlk maçta 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu sonuçla gruplara kalma şansını kaybetti ve Avrupa kupalarına veda etti.

Lausanne golü ilk yarıda buldu

Karşılaşmanın kritik golü 45+1. dakikada geldi. İsviçre ekibinde sahneye çıkan Nathan Butler-Oyedeji, takımını 1-0 öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.

Kırmızı kart Beşiktaş’ı eksiltti

İkinci yarının hemen başında Beşiktaş sahada 10 kişi kaldı. Felix Uduokhai, 46. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra siyah-beyazlılar üstünlük kurmakta zorlandı.

Avrupa macerası kısa sürdü

İlk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, İstanbul’daki rövanşta taraftarı önünde galibiyet aradı ancak istediği sonucu elde edemedi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 2024/25 sezonunda Avrupa macerasını erken noktaladı.

Gözler lige çevrildi

Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş’ta artık tüm konsantrasyon Süper Lig mücadelesine kaydı. Siyah-beyazlı camia, ligde alınacak başarılı sonuçlarla moral bulmayı hedefliyor.