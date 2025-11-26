Son Mühür- NBA'de Los Angeles Lakers zirve yolunda Clipppers engelini zorlanmadan aşmayı başardı.

Bu sezon umduğunu bulamayan Clipers karşısında Lakers'ı zafere taşıyan isimler Luka Doncic, LeBron James ve Austin Reaves üçlüsünden toplamda gelen 99 sayı oldu.



MVP adayı Luka Doncic karşılaşmayı 43 sayı, 9 ribaund, 13 asist, LeBron James 25 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve Austin Reaves 31 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle tamamladı.



Karşılaşmanın son periyodunda Doncic'le tartışan ve Doncic'e top atan Kris Dunn sahadan atıldı.

Bu sezonki 13'üncü mağlubiyetini alan Los angeles Clippers'da James Harden'ın 29 sayı, 5 ribaund, 9 asist, Kawhi Leonard'ın 19 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Ivıca Zubac'ın 10 sayı, 10 ribaund, 2 blok ve 4 asistlik performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

NBA'de gecenin sonuçları...



Lakers- Clippers: 135-118

76ers- Magic: 103-144

Wizards-Hawks: 132-113