Son Mühür- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Union Saint-Gilloise karşısında sahasında 1-0 mağlup oldu.

Belçika basını “tarihi zafer” dedi

Brüksel merkezli gazeteler, Union SG’nin kazandığı maçı “tarihi zafer” olarak değerlendirdi. De Morgen, maç sonrası manşetinde “Union SG, Promise David’in golüyle 50.000 Türk taraftarı susturdu” ifadelerini kullandı.

Diğer gazete başlıkları

Belçika medyasında maç geniş yankı buldu:

Lesoir: “Union, Galatasaray’ı deplasmanda mağlup ederek yoluna devam ediyor.”

DHnet: “Brüksel ekibi, Avrupa hayaline inanmaya devam etmesini sağlayacak tarihi bir galibiyet aldı.”

7sur7: “Devasa bir başarı! Union, Türkiye’de kazanarak Galatasaray’ın yenilmezlik serisini bitirdi.”

Union SG, Şampiyonlar Ligi’nde önceki üç yenilginin ardından İstanbul’da aldığı bu galibiyetle çıkış yakaladı. Promise David’in attığı gol, sarı-kırmızılıların Ağustos 2024’ten bu yana süren iç saha yenilmezlik serisini sonlandırdı.

RTL ve RTBF’den dikkat çeken başlıklar

RTL, galibiyeti “Başardılar!” başlığıyla duyururken, “Union, Galatasaray’a karşı büyük bir zafer kazandı” ifadelerine yer verdi. RTBF ise, “Union SG, Galatasaray’ı devirdi ve Şampiyonlar Ligi’nde ikinci zaferini elde etti. Tüm zorluklara rağmen başardılar” yorumunu yaptı.

Taraftar hedefli provokatif başlıklar

Bazı Belçika gazeteleri, özellikle taraftarı hedef alan daha provokatif başlıklar kullandı:

HLN: “Union SG cadı kazanından Promise David ile çıktı. Galatasaray taraftarları maçın sonlarına doğru sessizliğe gömüldü.”

De Morgen: “Promise David’in golüyle 50.000 Türk sustu.”

HBVL: “David’den selamlar! Union SG, Galatasaray cehenneminde Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci zaferini aldı.”

