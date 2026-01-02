Son Mühür- Borsa İstanbul’da ve gayrimenkul sektöründe uzun süredir aktif olan Cem Okullu ile Cengiz Okullu, İzmir’deki yatırımlarına yeni bir halka daha ekliyor. Tukaş ve Adra GYO’nun ortakları arasında yer alan Okullu kardeşler, Karşıyaka’da planlanan yeni konut projesi için süreci başlattı. Okullu ailesine ait Anadolu Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Karşıyaka Körfezköy Toplu Konut Alanı’nda üçüncü etap konut projesi için harekete geçti. Daha önce aynı bölgede iki etaplık projeyi hayata geçiren şirket, yeni yatırımla birlikte bölgedeki toplam konut üretimini bin 627’ye çıkarmayı hedefliyor.

Mopsan İnşaat’tan Körfezköy’e…

Türkiye’nin ilk serbest bölgelerinden biri olan Ege Serbest Bölgesi’nin kurucusu merhum Kaya Tuncer tarafından kurulan Mopsan İnşaat, 2023 yılında Okullu ailesi tarafından satın alınmıştı. Bu satın alma sonrasında Anadolu Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Mopsan’ın portföyündeki Karşıyaka Körfezköy projelerini genişletme kararı aldı.

Şirket, daha önce Körfezköy’de; 25051 ada 1 parselde 400 konut, 26941 ada 1 parselde ise 370 konut için ÇED süreçlerini tamamlamıştı. Yeni etapla birlikte bölgedeki yapılaşma üçüncü faza taşınmış oldu.

Üçüncü etapta 857 konut planlanıyor

Yeni proje, Karşıyaka Mustafa Kemal Mahallesi’nde, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde, 26940 ada 1 parselde yer alıyor. Yaklaşık 51 bin 500 metrekare büyüklüğündeki parsel üzerinde geliştirilecek üçüncü etapta 857 konutun yanı sıra 11 işyeri ve 7 kapıcı dairesi bulunacak. Projenin toplam yatırım bedeli 3 milyar 207 milyon TL olarak açıklandı. Böylece Körfezköy’de Anadolu Gayrimenkul imzası taşıyan projelerin toplam büyüklüğü; 1.627 konut, 11 ticari ünite ve 15 kapıcı dairesine ulaşıyor.

18 blok, sosyal alanlar ve 960 araçlık otopark

Projede 18 blok yer alacak. Konutların yanı sıra site içerisinde lobi ve yönetim alanı, güvenlik birimleri, yüzme havuzları, sosyal tesisler ve spor salonu da planlandı. Toplam kapalı alanın 137 bin metrekareyi aşması öngörülürken, projede 960 araç kapasiteli otopark da bulunacak. Blokların kat yükseklikleri farklılaşırken, bazı bloklar 11 kata kadar çıkacak, bazı bloklar ise daha düşük katlı olarak inşa edilecek. Bodrum katlı bloklar ağırlıkta olacak şekilde mimari planlama yapıldı.

Teslim hedefi 2029

Projenin inşaat süresinin yaklaşık 36 ay sürmesi planlanıyor. Sürecin tamamlanmasının ardından konutların 2029 yılı içinde oturuma açılması öngörülüyor. İnşaat aşamasında ortalama 80 kişinin istihdam edilmesi beklenirken, proje tamamlandığında yaklaşık 2 bin 200 kişinin bölgede yaşayacağı hesaplanıyor.

Planlı gelişim alanında yer alıyor

Proje alanı, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Kentsel Gelişme Alanı” olarak tanımlanıyor. Karşıyaka Belediyesi’nin 1/2000 ölçekli imar planında ise alan, “Cumhuriyet Mevzii (Körfezköy Toplu Konut Alanı)” sınırları içerisinde yer alıyor.