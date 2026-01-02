İZELMAN A.Ş., 2025 yılı boyunca 2024 tarifesini uygulayarak otopark ücretlerine zam yapmadı. Artan işletme ve bakım maliyetleri gerekçe gösterilerek 2026 yılıyla birlikte yeni ücret tarifesi devreye alındı. Zam oranları, otoparkın türüne, konumuna ve park süresine göre farklılık gösterdi.

Kapasite 14 bin aracı aşıyor

İZELMAN, 22 katlı kapalı otoparkı ile 9 bin 64 araca, 49 farklı noktadaki açık ve yol kenarı otoparklarıyla ise 3 bin 172 araca hizmet veriyor. Sahil şeridindeki bin 955 araçlık abone alanı ile birlikte toplam otopark kapasitesi 14 bin 191 araca ulaşıyor.

Saatlik ve günlük ücretler arttı

Yeni tarifeyle birlikte açık alan otoparklarında 0–12 saatlik park ücreti 70 TL’den 200 TL’ye yükseltildi. Bu artış yaklaşık yüzde 185 oranında zam anlamına geliyor. Şehrin yoğun bölgelerindeki bazı otoparklarda 0–2 saatlik kısa süreli park ücretleri 80 TL ile 150 TL arasında belirlendi. Saatlik ücretler, otoparkın bulunduğu bölgeye göre 50 TL’den başlarken, yoğun noktalarda ve uzun süreli parklarda 360 TL’ye kadar çıktı.

Abonelik ücretleri 3 bin liradan başlıyor

Aylık abonelik ücretlerinde de dikkat çekici artışlar yaşandı. Daha önce merkezi noktalarda yaklaşık 850 TL olan aylık abonelik bedeli, yeni tarifeyle birlikte 3 bin TL’ye yükseldi. Otoparkın konumuna göre abonelik ücretleri 3 bin TL’den başlarken, yol kenarı ve özel alanlarda bu rakam 4 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiyor.

Sürücüler tepkili

Ücret artışlarını değerlendiren İzmirli sürücüler, özellikle günlük ve abonelik bedellerindeki yükselişin bütçelerini zorladığını belirtti. Sürücüler, otopark fiyatlarının daha dengeli seviyelere çekilmesini talep etti.