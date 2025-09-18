Son Mühür- Soframızın olmazsa olmazları arasında yer alan sütümüz artan maliyetler gerekçesiyle zamlanacak.

Ulusal Süt Konseyi, çiğ inek sütünün satış fiyatına 1 Ekim'den geçerli olmak üzere litrede 1.25 TL artış olması yönünde tavsiye kararı aldı.

USK'dan yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi..



Yeni fiyat litre başına 19.60 TL...



17 Eylül 2025 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 19,60 TL olarak oy birliği ile belirlenmiştir. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir.

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 29 Kuruş fark uygulanacaktır.

Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Aralık-2025 döneminde yeniden değerlendirilecektir.