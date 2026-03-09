Son Mühür - Yusuf Tekin, 24 TV ekranlarında yayınlanan Arafta Sorular programında gündeme dair soruları yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

Laiklik tartışması

"Türkiye'de maalesef 1982 Anayasası diye, değişmesi gerektiği düşünülen bir anayasamız var. Mesela laiklik tartışması var. Türkiye'de hiç kimse anayasanın ilk üç maddesinden, dolayısıyla laiklik kavramının anayasada bulunmasından rahatsız değil. Problemimiz şu, şu soruya gelin, hep beraber cevap verelim: 'Dini inanç ve ibadet hürriyetinin bütün vatandaşlara eşit bir biçimde sağlanmasından ne anlıyoruz?' Gelin bunu anayasaya formüle edelim."

CHP’nin geçmişte başörtüsüne ilişkin düzenlemeleri Anayasa Mahkemesine taşıdığını belirten Yusuf Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"CHP'nin şu cevabı vermesi lazım: Dini inanç ve ibadet hürriyeti anlamında 2008 yılında Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptığı dönemdeki gibi mi düşünüyor yoksa kendi düşüncelerini revize etti mi? Mesela diyor ki 'Başörtüsüne özgürlük tanımak toplumun huzuru ilkesine aykırıdır'. Yani başörtüsüyle bir gencin üniversiteye gitmesi toplumun huzurunu bozar. Yani LGBT'yi savunmak toplumun huzurunu bozmuyor ama başörtüsüyle eğitim öğretim hakkını tanımlamak toplumun huzurunu bozuyor. Bu Ramazan Genelgesi'yle başlayan tartışmada, CHP'nin madem çok özgürlüklerle ilgili açılım yaptığını düşünüyorlar, madem başörtülü birilerini çıkartıp ekranlarda veya vitrinlerinde yer veriyorlar, çok açık bir şekilde bunlara cevap verirlerse, anayasada üzerinde çok açık bir şekilde uzlaşabileceğimiz dini inanç ve ibadet hürriyetiyle ilgili özgürlükçü bir perspektifi hep beraber kazanmış olabiliriz."

Ara tatil kalkıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılacağı iddialarına ilişkin “Tatilleri kaldırmıyoruz. Çocuklarımızın mevzuat gereği 180 iş günü okula devam etmesi gerekiyor. Ramazan ve Kurban Bayramı’nın aynı eğitim-öğretim dönemine denk gelip her iki bayramda da dokuzar gün tatil olması halinde bunun takvime yerleştirilmesi mümkün değil. Bu teknik bir zorunluluk.” ifadelerini kullandı. Öğretmenlerin seminer dönemine de değinen Tekin, ara tatil haftasının Ramazan Bayramı’yla çakıştığını belirterek öğretmenlerin seminer sürecine ilişkin beklentisi olabileceğini söyledi. Bu sürecin çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini ifade etti. Fatma Nur Çelik cinayeti Tekin, Çekmeköy’de öğrencisinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik için Allah’tan rahmet diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla görev yaptığı okulun adının “Şehit Fatma Nur Çelik” olarak değiştirildiğini belirten Tekin, şiddet olaylarının yalnızca okullarla sınırlı bir sorun olmadığını ifade etti. Şiddet vakalarında sosyal medya, dijital platformlar ve toplumsal etkenlerin de rol oynadığını dile getiren Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın her tarafında şiddet eylemlerinin yaygınlaştığı bir dönemi görüyoruz. Bunun içerisinde sosyal medya, dijital mecralar, aileler, sanal bahisten kumara bir sürü sebep olabilir. Sadece öğrencilerin öğretmene yönelik şiddeti olarak değil, genel anlamda topyekun bir mücadele alanı oluşturmak gerekiyor. Bize düşen kısımda, karşısındakiyle ilişkiye geçerken onun temel hak ve hürriyetlerine saygı gösteren, hoşgörü gösteren, değerlerine bağlı, temel hak ve hürriyetleri noktasında saygılı bireyler yetiştirecek müfredatımızın içerisine hususlar koyduk."