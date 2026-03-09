Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde paniğe yol açtı. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntının etkileri, ilçedeki bir telefoncunun iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Panikle dışarı kaçtı
Görüntülerde sarsıntının başlamasıyla birlikte raflardaki telefon ve aksesuarların yere savrulduğu görüldü. Deprem anında iş yerinde bulunan çalışanın ise sarsıntının artmasıyla hızla dükkândan çıkarak dışarı yöneldiği anlar kameraya yansıdı. Anbean kaydedilen görüntüler, depremin etkisini net biçimde ortaya koydu.
Kaynak: DHA