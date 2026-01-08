Son Mühür - Türkiye’de 8 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 16 Ocak Cuma günü sona erecek. İlk ve ortaöğretim öğrencileri, yarıyıl tatiline girmek üzere karnelerini alacak.
Yarı yıl tatili ne zaman?
16 Ocak Cuma günü başlayacak yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.
Yaz tatili ne zaman başlayacak?
2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da sona erecek. Okullar kapanacak ve öğrenciler tatile girecek.
