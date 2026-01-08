Son Mühür- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’de doğurganlık hızının kritik eşik olan 2,1’in altına düşerek 1,48’e gerilediğini açıkladı. Bakan, bu durumun sadece demografik bir veri olmadığını, ekonomiden milli güvenliğe kadar birçok alanı etkileyen “gelecek meselesi” olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da benzer şekilde doğurganlık düşüşünü “felaket” olarak nitelendirmişti.

Nüfus düşüşü “beka” meselesi olarak değerlendiriliyor

İstanbul’daki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Göktaş, güçlü aile yapısının güçlü toplum ve güçlü devlet için temel olduğunu ifade etti. Bakan, “Tüm politikalarımızın merkezine aileyi yerleştiriyoruz. Doğurganlık hızındaki bu düşüş, geleceğimiz açısından milli güvenlik ve beka sorunudur” dedi.

Nüfus 2100 yılında dramatik düşüş grebilir

Göktaş, mevcut eğilimlerin devam etmesi durumunda Türkiye nüfusunun 2100 yılında 25 ila 54 milyon aralığına inebileceğini söyledi. Bu veriler ışığında nüfus meselesinin uzun vadeli stratejilerle ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Hanelerde çocuk sayısı azalıyor

Bakan, kadınlarda ilk anne olma yaşının 2001’de 25,8 iken 2024’te 29,3’e yükseldiğine dikkat çekti. Ayrıca hanelerin yüzde 57’sinde çocuk bulunmadığını belirterek, “Bugün hanelerimizin yarısından fazlasında çocuk sesi duyulmuyor. Bu durum toplumsal yapımızdaki sessiz dönüşümü gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Aile ve Gençlik fonu 81 ilde aktif

Aile Yılı kapsamında Aile ve Gençlik Fonu’nun ülke genelinde uygulandığını belirten Göktaş, fondan 68 bin 763 çiftin yararlandığını ve 8,46 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Fonda destek alan gençlerin 4 bin 765 çocuğunun dünyaya geldiği bildirildi.

Doğum desteklerinde yeni düzenleme

Bakan, doğum yardımlarında reform yapıldığını duyurdu. Buna göre, ilk çocuk için tek seferlik ödeme 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira olarak belirlendi. Ödemeler, çocuk 5 yaşını doldurana kadar annelerin hesaplarına düzenli şekilde yatırılacak. 2025 itibarıyla 721 bin çocuk için toplam 8,7 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.

2026-2035 dönemi “Aile ve Nüfus On Yılı” ilan edildi

Göktaş, 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus On Yılı” olarak ilan edildiğini belirterek, ilgili çalışmaların bir genelgeyle yapısal çerçeveye oturtulacağını ve tanıtımının önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla yapılacağını açıkladı.

Yaşlılara evde ve huzurevinde destek

Yaşlıların onurlu bir yaşam sürmesi öncelikleri arasında yer alıyor. Bakanlık verilerine göre, 173 huzurevinde 14 bin 885, özel huzurevlerinde ise 13 bin 740 yaşlıya hizmet veriliyor. Ayrıca yaşlıların yüzde 30’una ücretsiz bakım sağlanırken, evde bakım desteği kapsamında 517 bin yaşlı ve yakınına aylık toplam 11 bin 702 lira ödeme yapılmakta.

Çocukların dijital güvenliği için mevzuat hazırlığı

Göktaş, çocukların dijital ortamda güvenliğini sağlamak için “Çocuklar Güvende” uygulaması ve web sitesi üzerinden riskli içeriklerin iletilebildiğini belirtti. Bakan, 2 bin 904 zararlı içeriğe doğrudan müdahale edildiğini ifade etti. Ayrıca 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini kapsayan torba yasa tasarısının ay sonunda Meclis Komisyonu’na sunulacağını açıkladı.