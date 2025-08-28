Son Mühür- Türk iş dünyasının önemli isimlerinden, Kıraça Holding’in kurucusu ve Koç Ailesi’nin damadı olan İnan Kıraç, ilerleyen rahatsızlığı nedeniyle Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Kızı İpek Kıraç yanında

Oda TV’nin aktardığına göre, bir süredir aralarındaki ailevi sorunları geride bırakan İpek Kıraç da babasının yanında bulunuyor. Baba-kız arasındaki bu yakınlaşma, sağlık sürecinde dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Ağustos ayında barış ilan edilmişti

İş insanı Suna Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, 11 Ağustos’ta sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşım ile babasıyla yıllar süren küslüğün sona erdiğini duyurmuştu.

Paylaşımında, babasıyla ilk görüşme anını ve yaşadığı duyguları şöyle aktarmıştı:

“Telefon çaldı: ‘İpek Hanım, babanız sizi görmek istiyor’… Yıllardır o cümlenin hayali ile yaşıyordum. Kapısını çaldım, göz göze geldik, yanına koştum. Kucaklaştığımız o ilk an ikimiz de gözyaşlarımıza hakim olamadık… ‘Seni çok seviyorum, seni çok özledim!’ diyebildim.”

“Aramıza girdiler”

İpek Kıraç, görüşme sırasında babasının, “Neden bu kadar ayrı kaldık, neden bu kadar uzun sürdü?” sözlerine, “Aramıza girdiler” yanıtını verdiğini de paylaşmıştı. O günden bu yana baba-kız arasında yeniden kurulan bağ, İnan Kıraç’ın sağlık sürecinde de sürüyor.

“Evet ben babama kavuştum”

İpek Kıraç, açıklamasında babasının ciddi bir hastalıkla mücadele ettiğini vurgulamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Evet ben babama kavuştum. Evet, aramıza fena girmişler ve evet gerçekten çok ciddi bir hastalığı varmış. Keşke daha önce müdahale edebilseydik. Ama önemli olan ben babama kavuştum. Hayat ne getirirse getirsin ben hep babamı sevmeye, korumaya devam edeceğim.”