Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor. Uzmanlar, bu süreçte ebeveynlerin sergileyeceği tutumun çocukların okul uyumunu ve başarısını doğrudan etkilediğini vurguluyor.

Medline Adana Hastanesi’nden Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, ailelerin anlayışlı ve destekleyici bir yaklaşım benimsemesinin çocukların kaygılarını azalttığını, motivasyonlarını artırdığını belirtti. Karaçiçek, uyku düzeninden ekran süresine kadar birçok alanda ebeveynlerin dikkat etmesi gereken noktaları 10 maddede sıraladı.

Çocukların okul başarısı için 10 öneri

1. Uyku düzenini erkenden oturtun

Tatil döneminde bozulan uyku alışkanlıklarının, okul başlamadan önce kademeli olarak düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Karaçiçek, düzenli uykunun odaklanmayı kolaylaştırdığını söyledi.

2. Kahvaltıyı ihmal etmeyin

Sağlıklı bir kahvaltının dikkat ve enerji üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirten Karaçiçek, çocukların güne tok başlamasının önemine değindi.

3. Okul hazırlıklarını birlikte yapın

Kırtasiye alışverişi ve okul hazırlıklarının çocukla birlikte yapılmasının motivasyonu artıracağını ve sorumluluk bilinci kazandıracağını ifade etti.

4. Kaygılarını sabırla dinleyin

Okulun ilk günlerinde kaygı yaşayan çocukların duygularını ifade etmelerine fırsat tanınması gerektiğini söyleyen Karaçiçek, yargılayıcı tutumlardan kaçınılmasını önerdi.

5. Sosyal uyuma öncelik verin

Okula uyum sürecinde derslerden çok sosyal ilişkilerin önem taşıdığını vurgulayan Karaçiçek, ebeveynlerin çocuklarını arkadaşlık kurmaları için desteklemesi gerektiğini belirtti.

6. Evde ders çalışma saatleri belirleyin

Düzenli bir ders rutininin çocuğun zaman yönetimi becerisini geliştirdiğini, stresini azalttığını kaydetti.

7. Başkalarıyla kıyaslamayın

Her çocuğun farklı bir gelişim hızına sahip olduğunu hatırlatan Karaçiçek, kıyaslamanın motivasyon kaybına yol açtığını söyledi.

8. Ekran süresini sınırlayın

Tatilde artan ekran kullanımının okul döneminde kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan Karaçiçek, ailece yapılacak etkinliklerin iletişimi güçlendireceğini ekledi.

9. Çabanın değerini övün

Sadece başarıya değil, çabaya da vurgu yapılması gerektiğini ifade eden Karaçiçek, küçük ilerlemelerin bile takdir edilmesinin önemine değindi.

10. Öğretmenlerle iletişimde kalın

Çocuğun akademik ve sosyal durumunu takip etmek için öğretmenlerle düzenli iletişim kurulması gerektiğini belirtti.

Uzmanlardan çağrı

Karaçiçek, “Ebeveynler çocuklarının en büyük motivasyon kaynağıdır. Destekleyici bir aile ortamı, onların hem akademik hem de duygusal gelişimini olumlu yönde etkiler” dedi.