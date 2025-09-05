Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor. Uzmanlar, bu süreçte ebeveynlerin sergileyeceği tutumun çocukların okul uyumunu ve başarısını doğrudan etkilediğini vurguluyor.
Medline Adana Hastanesi’nden Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, ailelerin anlayışlı ve destekleyici bir yaklaşım benimsemesinin çocukların kaygılarını azalttığını, motivasyonlarını artırdığını belirtti. Karaçiçek, uyku düzeninden ekran süresine kadar birçok alanda ebeveynlerin dikkat etmesi gereken noktaları 10 maddede sıraladı.
Çocukların okul başarısı için 10 öneri
1. Uyku düzenini erkenden oturtun
Tatil döneminde bozulan uyku alışkanlıklarının, okul başlamadan önce kademeli olarak düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Karaçiçek, düzenli uykunun odaklanmayı kolaylaştırdığını söyledi.
2. Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Sağlıklı bir kahvaltının dikkat ve enerji üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirten Karaçiçek, çocukların güne tok başlamasının önemine değindi.
3. Okul hazırlıklarını birlikte yapın
Kırtasiye alışverişi ve okul hazırlıklarının çocukla birlikte yapılmasının motivasyonu artıracağını ve sorumluluk bilinci kazandıracağını ifade etti.
4. Kaygılarını sabırla dinleyin
Okulun ilk günlerinde kaygı yaşayan çocukların duygularını ifade etmelerine fırsat tanınması gerektiğini söyleyen Karaçiçek, yargılayıcı tutumlardan kaçınılmasını önerdi.
5. Sosyal uyuma öncelik verin
Okula uyum sürecinde derslerden çok sosyal ilişkilerin önem taşıdığını vurgulayan Karaçiçek, ebeveynlerin çocuklarını arkadaşlık kurmaları için desteklemesi gerektiğini belirtti.
6. Evde ders çalışma saatleri belirleyin
Düzenli bir ders rutininin çocuğun zaman yönetimi becerisini geliştirdiğini, stresini azalttığını kaydetti.
7. Başkalarıyla kıyaslamayın
Her çocuğun farklı bir gelişim hızına sahip olduğunu hatırlatan Karaçiçek, kıyaslamanın motivasyon kaybına yol açtığını söyledi.
8. Ekran süresini sınırlayın
Tatilde artan ekran kullanımının okul döneminde kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan Karaçiçek, ailece yapılacak etkinliklerin iletişimi güçlendireceğini ekledi.
9. Çabanın değerini övün
Sadece başarıya değil, çabaya da vurgu yapılması gerektiğini ifade eden Karaçiçek, küçük ilerlemelerin bile takdir edilmesinin önemine değindi.
10. Öğretmenlerle iletişimde kalın
Çocuğun akademik ve sosyal durumunu takip etmek için öğretmenlerle düzenli iletişim kurulması gerektiğini belirtti.
Uzmanlardan çağrı
Karaçiçek, “Ebeveynler çocuklarının en büyük motivasyon kaynağıdır. Destekleyici bir aile ortamı, onların hem akademik hem de duygusal gelişimini olumlu yönde etkiler” dedi.