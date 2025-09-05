Özgür Peker, Türkiye’nin önde gelen inşaat firmalarından Pekerler İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınıyor. Bitlis kökenli bir aileden gelen Peker, Ankara’da büyüyerek iş hayatını şekillendirdi ve son dönemde İzmir’deki projelerle adından söz ettiriyor. Pekerler İnşaat’ın 2,2 milyar liralık Alsancak projesi, Özgür Peker’in vizyonunu yansıtan önemli bir adım. İşte Özgür Peker’in hayatı, kariyeri ve projelerine dair detaylar.

Özgür Peker kimdir?

Özgür Peker, 1981 yılında Bitlis’in Tatvan ilçesinde doğdu. 2025 itibarıyla 44 yaşında olan Peker, aslen Bitlisli. 1991 yılında ailesinin Ankara’ya taşınmasıyla eğitimine burada devam etti. Lise eğitiminin ardından Newford Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Aile şirketi Pekerler İnşaat’ta 2000’li yıllarda çalışmaya başlayan Peker, en alt kademelerden başlayarak tüm birimlerde deneyim kazandı. 2017 yılında babası Maşallah Peker’den devraldığı yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürüyor. Evli ve iki çocuk babası olan Peker, iş dünyasında disiplinli ve vizyoner yaklaşımıyla biliniyor.

Pekerler İnşaat ve kariyer yolculuğu

Pekerler İnşaat, Özgür Peker’in dedesinin 1957’de Bitlis’te müteahhitliğe başlamasıyla temelleri atılan bir aile şirketi. 1980’lerde Ankara’ya taşınan aile, 1986’dan itibaren Pekerler İnşaat adıyla faaliyetlerini genişletti. Özgür Peker’in babası Maşallah Peker, özellikle 1990’larda Milli Savunma Bakanlığı projeleriyle şirketi büyüttü. 1998’de GATA Kardiyoloji Hastanesi’nin inşası, şirketin hastane projelerinde uzmanlaşmasını sağladı. Özgür Peker, 2000’li yıllarda şirkete katılarak altyapı, hastane, üniversite kampüsleri, AVM’ler ve konut projelerinde aktif rol aldı. Son 20 yılda 6,8 milyar liralık yatırım hacmine ulaşan Pekerler İnşaat, Özgür Peker liderliğinde İzmir’de yeni bir döneme başladı.

İzmir’deki büyük proje: Allsancak

Özgür Peker, Pekerler İnşaat’ın İzmir’deki 2,2 milyar liralık “Allsancak” projesiyle dikkat çekiyor. 2017’de Emlak Konut GYO’nun Konak 2. Etap ihalesini 726 milyon liralık teklifle kazanan Pekerler’in kardeş şirketleri Pekintaş Yapı ve Burakcan İnşaat, projeyi hayata geçiriyor. Alsancak’a yakın konumda, eski Tariş arazisinde yer alan proje, dört bloklu bir yaşam alanı sunuyor. İzmirlilerin yaşam tarzına uygun şekilde tasarlanan projede 24 dönümlük herkese açık Tabiat Parkı, 1200 öğrenci kapasiteli özel okul, 1000 öğrenci kapasiteli devlet okulu ve bir otel yer alıyor. Peker, projenin kentin silüetini bozmaması için kule yüksekliğini 47 kattan 29 kata indirdi. Çeşme’de villa projeleri ve Bayraklı’da arsa geliştirme çalışmaları da Peker’in İzmir vizyonunun bir parçası.