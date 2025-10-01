İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi Suzan Elik ağır yaralandı. Başından vurulan kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Uzaklaştırma kararı olan eş sokakta ateş açtı

Olay, Soğukpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Yunus E., iddiaya göre çocukların montunu getirme bahanesiyle eşi Suzan Elik’i dışarı çağırdı.

Kadın yürüdüğü sırada araçla yanına gelen şüpheli, tabancayla ateş ederek Elik’i başından vurdu. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

"Bu bir pusu ve planlı saldırı"

Olayın ardından açıklama yapan Suzan Elik’in kardeşi Nalin Özaras, saldırının önceden planlandığını öne sürdü. Özaras, “Ablam yıllardır şiddete maruz kalıyordu. Sürekli uzaklaştırma talep ediyordu. Fail çocukların montunu bahane ederek tenha bir sokağa çağırmış. Arkadan yaklaşarak kurşun sıkıyor. Şu an yoğun bakımda, durumu çok kritik” dedi.

"Çocukların can güvenliği yok"

Ablasının 3 erkek çocuğu bulunduğunu belirten Özaras, “En küçüğü 7 yaşında. Çocuklara şu an ulaşamıyoruz, can güvenlikleri yok. Failin tutuklanmasını, azmettirenlerin de ifadelerinin alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Polis saldırganın peşinde

Olayın ardından kaçan şüpheli Yunus E.’nin yakalanması için polis ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi.