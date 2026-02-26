Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Bayraktepe İlkokulu, öğrencileri olası afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen bir yangın tatbikatı sırasında üzücü bir olayla gündeme geldi. Okul yönetiminin Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirdiği eğitim faaliyeti esnasında, planlanan senaryo gereği yakılan ateşten yükselen yoğun duman kütlesi ve söndürme cihazlarından püskürtülen kimyasal tozlar, ani bir rüzgar akımıyla öğrencilerin üzerine doğru savruldu. Çevresel faktörlerin etkisiyle kontrol dışı bir şekilde yayılan bu maddeler, o esnada bahçede bulunan çok sayıda öğrencinin solunum yollarını olumsuz etkiledi.

Rüzgarın yön değiştirmesi paniğe neden oldu

Tatbikat alanı üzerinde toplanan ve içeriğinde kuru kimyevi toz barındıran hava kütlesi, rüzgarın azizliğine uğrayarak kısa sürede 19 öğrencinin sağlığını tehdit eder hale geldi. Dumandan ve yangın söndürme tüplerinden çıkan partiküllerden etkilenen öğrencilerin öksürük ve nefes darlığı şikayetleri göstermesi üzerine, okul yetkilileri vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine intikal eden çok sayıda ambulans, etkilenen çocukları çevre hastanelere sevk ederek acil müdahale sürecini başlattı. Hastanelerden gelen ilk bilgiler, tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı yönünde oldu.

İdari ve adli mekanizmalar harekete geçti

Yaşanan bu talihsiz gelişmenin ardından, kamuoyunda oluşan hassasiyet doğrultusunda yetkili merciler tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Hem eğitim kurumunun idari sorumluluğu hem de itfaiye ekiplerinin uygulama standartları çerçevesinde, olayın ihmal mi yoksa tamamen kontrol dışı bir doğa olayı mı olduğunu belirlemek amacıyla adli ve idari soruşturmalar eş zamanlı olarak yürütülüyor. Veliler ve ilçe sakinleri büyük bir panik yaşarken, yetkililer benzer olayların tekrarlanmaması adına güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirileceğini ifade etti.