Son Mühür- Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze merasimiyle ilgili ortaya atılan iddialar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından net bir dille yalanlandı. Bazı hesaplar üzerinden servis edilen "şehidin cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmediği ve zorla camide gerçekleştirildiği" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Kamuoyunda infial yaratma amacı taşıyan bu içeriklerin, şehidimizin ailesinin kararlarına saygısızlık olduğu vurgulanırken, sürecin tamamen yasal ve etik çerçevede yürütüldüğü belirtildi.

Şehit yakınlarının talepleri sürecin esasını oluşturuyor

Devlet geleneklerine göre şehitlerimizin ebediyete uğurlanma süreçlerinde en temel belirleyici unsurun ailelerin arzusu olduğu hatırlatıldı. Yapılan resmi açıklamada, Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın kıymetli ailesi tarafından cenaze töreninin cemevinde yapılmasına ilişkin ne yazılı ne de sözlü herhangi bir talebin iletilmediği kaydedildi. Törenin planlanmasından icrasına kadar tüm aşamaların ailenin rızası ve yönlendirmesiyle gerçekleştirildiğine dikkat çekilirken, devletin tüm inanç değerlerine eşit mesafede durduğu ve ailelerin yas süreçlerine müdahale edilmediği ifade edildi.

Daha önceki şehit törenleri emsal teşkil ediyor

Kamuoyunu yanıltmaya çalışan asılsız iddiaların aksine, Türkiye’de şehit cenazelerinin dini ve kültürel çeşitliliğe uygun şekilde gerçekleştirildiğine dair pek çok örnek bulunuyor. DMM, açıklamasında daha önce şehit düşen vatan evlatlarının ailelerinin talepleri doğrultusunda cemevlerinde pek çok kez cenaze merasimi düzenlendiğini anımsattı. Bu durumun, iddia edilenin aksine bir engellemenin değil, aksine toplumsal inançlara gösterilen hassasiyetin bir göstergesi olduğu belirtildi. İddia sahiplerinin geçmişteki bu uygulamaları görmezden gelerek toplumsal bir kutuplaşma yaratmaya çalıştığı üzerinde duruldu.

Provokasyon odaklı içeriklere karşı yasal işlem sinyali

Birlik ve beraberlik iklimini hedef alan, toplumsal hassasiyetlerin üzerine giderek halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeye çalışan içeriklerle ilgili hukuki sürecin başlatıldığı duyuruldu. Kasıtlı dezenformasyon yayan sosyal medya hesaplarının tek tek tespit edildiğini belirten yetkililer, bu tür provokatif eylemlerin cezasız kalmayacağını vurguladı. Vatandaşların, resmi makamlarca doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi çağrısında bulunulurken, şehidimizin aziz hatırasının bu tür asılsız tartışmalarla gölgelenmesine izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

