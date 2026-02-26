ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslarda kritik bir aşamaya geçildi. Umman Dışişleri Bakanlığı, tarafların İsviçre’nin Cenevre kentinde üçüncü tur müzakerelere başladığını duyurdu. Görüşmelerin ana gündem maddesini İran’ın nükleer programı oluşturuyor.

Üçüncü turda üst düzey katılım

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamaya göre ABD heyetinde, eski Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner yer alıyor.

İran tarafına ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ediyor.

Müzakereler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin koordinasyonunda yürütülüyor. Umman’ın arabuluculuk rolü, sürecin diplomatik zeminde ilerlemesi açısından dikkat çekiyor.

“Yeni ve yaratıcı çözümlere açıklar”

Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde el-Busaidi’nin ABD heyetiyle ayrı bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Bu görüşmede İran’ın nükleer programının temel unsurlarına ilişkin öneriler, ABD tarafının soruları ve teknik detaylar ele alındı.

Açıklamada, olası bir anlaşmanın yalnızca siyasi değil, teknik ve denetim boyutlarıyla da güvence altına alınmasının hedeflendiği vurgulandı. Tarafların “adil ve sürdürülebilir garantiler” üzerinde çalıştığı kaydedildi.

El-Busaidi ise sürecin “yapıcı bir ruh” içinde ilerlediğini belirterek, müzakerecilerin alışılmışın dışında yeni ve yaratıcı fikirleri değerlendirmeye açık olduğunu ifade etti.

Teknik ve denetim mekanizmaları masada

Diplomatik kaynaklara göre üçüncü turda, özellikle denetim mekanizmaları, uranyum zenginleştirme sınırları ve uluslararası garantiler gibi başlıkların öne çıktığı belirtiliyor. Olası bir mutabakatın, hem bölgesel güvenlik hem de küresel istikrar açısından kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

Uzmanlar, tarafların teknik ayrıntılar üzerinde ilerleme sağlamasının siyasi anlaşma zeminini güçlendireceği görüşünde.

Görüşmelere geçici ara

Günün ilerleyen saatlerinde sürece ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan el-Busaidi, tarafların görüşmelere kısa süreli ara verdiğini duyurdu.

El-Busaidi, “Bugün Cenevre’de yaratıcı ve olumlu fikir alışverişinde bulunduk. Şu anda hem ABD’li hem de İranlı müzakereciler ara verdi. Gün içinde yeniden bir araya gelmeyi ve daha fazla ilerleme kaydetmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Diplomasi trafiği sürecek

Cenevre’deki üçüncü tur görüşmelerin, önceki temaslara kıyasla daha kapsamlı ve teknik detaylara odaklı geçtiği belirtiliyor. Sürecin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, tarafların diyaloğu sürdürme iradesi uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.