Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Pyongyang yönetimi ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin geleceğinin Washington’un atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi. Kim, ABD’nin “düşmanca politikalarını” terk etmesi halinde iki ülke arasında yeni bir sayfa açılabileceğini, aksi durumda ise Kuzey Kore’nin karşılık vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Parti kongresinde kritik açıklamalar

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) aktardığına göre Kim Jong Un, 19-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Kore İşçi Partisi 9’uncu Kongresi’nde konuştu.

Konuşmasında ABD’nin cepheleşme ve baskı odaklı yaklaşımını eleştiren Kim, Washington yönetiminin politika değişikliğine gitmesi durumunda “iyi ilişkiler kurmamak için hiçbir neden olmadığını” dile getirdi.

“Barış da çatışma da ABD’nin tercihi”

Kim Jong Un, iki ülke arasındaki ilişkilerin yönünün tamamen ABD’nin tutumuna göre şekilleneceğini vurguladı.

Pyongyang’ın hem barış içinde bir arada yaşamaya hem de uzun süreli bir gerilim sürecine hazır olduğunu belirten Kim, tercih hakkının Kuzey Kore’de değil ABD’de olduğunu savundu. Bu ifadeler, diplomasi kapısının tamamen kapatılmadığı ancak koşullu bir yaklaşım benimsendiği şeklinde yorumlandı.

Asya-Pasifik’te gerilim vurgusu

Kuzey Kore lideri, Asya-Pasifik bölgesindeki askeri hareketliliğe de dikkat çekti. ABD öncülüğündeki askeri iş birliklerinin ve bölgedeki faaliyetlerin arttığını savunan Kim, bunun Kore Yarımadası’nın güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

Kim’e göre, bölgede genişleyen askeri ittifaklar ve tatbikatlar, gerilimi tırmandıran unsurlar arasında yer alıyor.

Güney Kore’ye sert sözler

Kim Jong Un konuşmasında Güney Kore yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı. Seul yönetimini “en tehlikeli varlık” olarak tanımlayan Kim, Güney Kore ile müzakere edilecek herhangi bir gündemlerinin bulunmadığını açıkladı.

Ayrıca Güney Kore’yi “soydaş” tanımının dışında tutacaklarını belirten Kim’in bu açıklamaları, iki Kore arasındaki diplomatik kopuşun derinleştiğine işaret etti.

Bölgesel dengeler ve olası senaryolar

Kim Jong Un’un mesajları, Kore Yarımadası’ndaki gerilimin seyrine dair önemli sinyaller olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, ABD’nin bölgedeki askeri varlığı ve yaptırım politikalarının, Pyongyang’ın söyleminde belirleyici rol oynadığını ifade ediyor.

Önümüzdeki süreçte Washington’dan gelecek açıklamalar ve atılacak diplomatik adımlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin yönünü belirleyecek temel faktörler arasında gösteriliyor.