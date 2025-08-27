Güney Kore’de öğrencilerin derslere daha iyi odaklanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan cep telefonu ve akıllı cihaz kullanım yasağı, Güney Kore Ulusal Meclisi tarafından kabul edildi. Mecliste yapılan oylamada 163 milletvekilinden 115’i yasa lehinde oy kullanırken, karşı oy sayısı 48 oldu.

Ders saatlerinde kullanım yasaklanacak

Yeni yasaya göre, ilkokuldan liseye kadar tüm eğitim kademelerinde öğrenciler, ders saatlerinde cep telefonları ve akıllı cihazlarını kullanamayacak. Bu düzenleme ile öğrencilerin dikkat dağınıklığının önüne geçilmesi ve derslerde verimliliğin artırılması hedefleniyor.

İstisnalar belirlendi

Yasak, bazı özel durumlar için geçerli olmayacak. Engelli öğrenciler, özel eğitim ihtiyacı olanlar ve acil durumlarla karşılaşıldığında bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Ayrıca öğretmenlerin ders kapsamında gerekli gördüğü durumlarda, belirli süreli kullanıma izin verilebilecek.

Eğitimde dijital bağımlılık tartışmaları

Güney Kore’de son yıllarda gençler arasında artan dijital cihaz bağımlılığı, eğitimciler ve aileler arasında endişe yaratıyor. Uzmanlar, bu yasa ile öğrencilerin sosyal etkileşimlerinin artabileceğini ve derslere daha fazla konsantre olabileceklerini savunuyor. Ancak bazı kesimler, dijital araçların eğitimdeki faydalarına da dikkat çekerek, tamamen yasak yerine dengeli kullanımın teşvik edilmesi gerektiğini belirtiyor.