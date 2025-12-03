Son Mühür- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki 11. Yargı Paketi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç, düzenlemenin kamuoyunda tartışıldığı gibi bir “af paketi” olmadığını belirtti.

“Bu paket af değil, kovid düzenlemesidir”

Bakan Tunç, taslak üzerine yapılan yorumlara değinerek düzenlemenin kapsamına dair şunları söyledi:

“Bu bir af düzenlemesi değildir. Kovid sürecine ilişkin bir uygulamadır. Aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulması hedeflenmektedir.”

“Eleştiriler milletvekilleri tarafından dikkate alınacak”

Toplumda oluşan beklenti ve eleştirilere dikkat çeken Tunç, sürecin Meclis iradesiyle şekilleneceğini vurguladı:

“Toplumdan gelen tüm değerlendirmeler milletvekillerimiz tarafından dikkate alınacaktır. En doğru düzenleme yapılacaktır.”

Genel Kurul takvimi bütçe görüşmelerine bağlı

Tunç, paketin yasama sürecine ilişkin takvim hakkında da bilgi verdi. Buna göre, komisyonda tamamlanan raporun Genel Kurul gündemine bütçe görüşmelerinin ardından alınması bekleniyor.

“Meclis’in çalışma takvimine göre bütçe görüşmeleri sonrasında komisyon raporu Genel Kurul gündemine gelebilir.” ifadelerini kullandı.