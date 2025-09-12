Son Mühür - Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye ve matbaalara yönelik denetim yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yol ve kaldırım işgalleri kontrol edilirken, dilencilik yapan bir kişiye de işlem uygulandı.

Kırtasiye ve matbaalara sıkı denetim

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli şekilde kent genelinde kırtasiye ve matbaa işletmelerini denetledi. İşletmelerde uçucu madde, etiket ve ruhsat kontrolleri yapıldı. Denetimlerde belediyeye kayıtlı 42 işletmenin 17’sinin faal olmadığı belirlendi. Ruhsatsız faaliyet gösteren 6 işletmeye ise idari işlem uygulandı.

Yol ve kaldırım işgallerine müdahale

Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda Savaş Sokak’ta denetim gerçekleştirdi. Yol ve kaldırımları işgal eden araç, eşya ve malzemeler kaldırılırken, işletme sahipleri kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Rutin denetimler sırasında dilencilik yapan bir kişi tespit edildi. Yapılan incelemelerde kişinin üzerinden 3 bin 20 TL çıkarken, hakkında resmi işlem başlatıldı.

“Denetimlerimiz sürecek”

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, denetimlerin amacının halk sağlığı ve kent düzenini korumak olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Okulların açılmasıyla kırtasiye ve matbaa işletmelerinde denetimlerimizi yaptık. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte olumsuz durumları tespit ederek gerekli işlemleri uyguladık. Bunun yanında Savaş Sokak’ta yol ve kaldırım işgallerine müdahale ettik. Vatandaşlarımızın sağlığını, güvenliğini korumak ve kentimizde düzeni sağlamak için denetimlerimizi sürdüreceğiz.”