Konya'nın Beyşehir ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, lise öğrencilerini taşıyan okul servisi kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kaza, saat 07.30 sıralarında Beyşehir-Antalya kara yolu üzerinde yaşandı.
Servis kayganlaşan yolda devrildi
Huğlu Mahallesi’nden ilçe merkezine öğrencileri götüren Durmuş K. yönetimindeki 42 GBJ 81 plakalı servis, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
28 öğrenci ve servis şoförü yaralandı
Devrilen serviste bulunan 28 öğrenci ile sürücü Durmuş K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Soruşturma başlatıldı
Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yağışlı havanın etkisiyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.