Sinop’un Ayancık ilçesinde dün akşam saatlerinde Dr. Haşim Örnek Caddesi üzerinde bulunan bir berber dükkanı, kimliği belirsiz motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. İş yeri sahibi Murat Yıldız, bacaklarından yaralanırken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Yoğun güvenlik önlemleri ve koordineli takip sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli, Bartın'ın Amasra ilçesinde çalılık alanda gizlenirken kıskıvrak yakalandı.

Müşterisi tıraş edilirken kurşun yağmuru

Edinilen bilgilere göre, olay dün saat 18.30 sularında Murat Yıldız’a ait berber dükkanında meydana geldi. Kasklı ve kimliği tespit edilemeyen iki kişi, motosikletle dükkanın önüne gelerek iş yerine doğru 7 ila 8 el ateş etti. Saldırı sırasında Yıldız, bir müşterisini tıraş ediyordu. Müşteri olaydan şans eseri yara almadan kurtulurken, dükkan sahibi Murat Yıldız bacaklarından isabet alarak yaralandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan bu saldırının ardından şüpheliler, olay yerinden motosikletle uzaklaştı. Yaralı Yıldız hemen hastaneye sevk edildi.

"Bu olay aydınlatılsın"

Saldırıda yaralanan Murat Yıldız, hastaneye kaldırılmadan önce yaptığı açıklamada çarpıcı iddialarda bulundu. Yıldız, yaşadığı dehşeti dile getirerek, "Beni ölümle tehdit etmişlerdi. Geldiler ve kurşunladılar. Bu korkunç olayın ardındaki nedenin ve faillerin tamamen aydınlatılmasını talep ediyorum" diyerek yetkililere seslendi.

Nefes kesen takip: Kaçış güzergahı abluka altına alındı

Olayın hemen ardından harekete geçen Sinop ve Bartın emniyet güçleri ile jandarma ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren P.Ç. ve yanındaki L.K., motosikletle Ayancık'tan kaçarak Bartın istikametine ilerledi. Bartın'ın Amasra ilçesi yolunda bir kontrol noktasındaki jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, Makaracı köyü yoluna saparak izlerini kaybettirmeye çalıştı.

Polis ve jandarma, il giriş çıkışlarını tamamen kapatarak motosikletin muhtemel kaçış güzergahını özel ekiplerle adeta abluka altına aldı. Yapılan yoğun arama çalışmaları sonucunda, yakıtı biten motosiklet çalılık bir alana yakın terkedilmiş halde bulundu. Kısa süre sonra ise, çalılık alanda gizlenmeye çalışan P.Ç. ve arkadaşı L.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler adli makamlara sevk edilecek

Gözaltına alınan iki şüpheli, ifade ve yasal işlemlerin yürütülmesi için Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. P.Ç. ve L.K.'nin Bartın'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ya bulundukları adli makamlara sevk edilmeleri ya da silahlı saldırının gerçekleştiği yer olan Sinop'a gönderilmeleri bekleniyor. Soruşturma, olayın arkasındaki nedenleri ve saldırganların motivasyonunu netleştirmek üzere titizlikle sürdürülüyor.