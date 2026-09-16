SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk günlerinde İzmir Bornova’da yaşanan şiddet olayı, eğitim camiasını ve velileri derinden sarstı. Okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılmasına rağmen, alınan önlemler yaşanan dehşetin önüne geçemedi. Sigara uyarısı yapan nöbetçi öğretmeni darp eden, kendisine müdahale etmek isteyen okul polis memurunu da bıçaklamakla tehdit eden gözü dönmüş öğrenci, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan saldırgan öğrenci bugün mevcutlu olarak İzmir Adliyesi'ne sevk edilcek.

Basit Uyarı Kısa Sürede Şiddete Dönüştü

Eğitim yılının henüz başında, derslerin ve okul disiplininin oturtulmaya çalışıldığı ilk günlerde yaşanan olay, okullardaki fiziki güvenlik ile öğretmen ve çalışanların can güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi. Atatürk Mahallesi'nde bulunan Bornova Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MESEM) 12.40 sıralarında meydana gelen basit ve rutin bir okul uyarısının, kısa sürede kontrolden çıkarak darp, küfür, bıçaklı tehdit ve kamu görevlisine mukavemet olayına dönüştü.

Bir Anda Kontrolden Çıkıp Saldırdı

Edinilen bilgilere göre olay, ders zilinin çalmasından hemen sonra okul bahçesinde görev yapan nöbetçi öğretmen M.Z.Ö.’nün bahçede sigara içen öğrenci H.D.’yi uyarısıyla başladı. Yeni eğitim döneminin başında okul disiplin kurallarını hatırlatan öğretmen, öğrenciyle birlikte bina içerisine geçti. Yaşanan bu rutin uyarı, öğrencinin kontrolden çıkmasıyla bir anda dehşet anlarına dönüştü. Okul koridorunda öğretmenine küfürler ve tehditler savuran H.D., hızını alamayarak M.Z.Ö.’ye fiziksel saldırıda bulundu. Aldığı darbelerden sonra yüzünden ve vucudunun çeşitli yerlerinden yaralanan öğretmen M.Z.Ö. hastaneye kaldırılarak darp raporu aldı.

Görevli Polise: 'Seni Bıçaklayacağım'

Yaşanan üzücü olayda okul güvenliğini sağlamak için görev başında olan polis memuru M.Ş., kavgaya anında müdahale ederek saldırgan öğrenciyi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ancak gözü dönen öğrenci, görevini yapan polis memuruna da meydan okuyarak, 'Sen polis değilsin, seni araştırdım, seni bıçaklayacağım' sözleriyle bıçaklı tehditte bulundu.

Şikayet Üzerine Saldırgan Öğrenci Gözaltına Alındı

Yaşanan saldırı olayı üzerine okula sevk edilen ekipler, öğrenciH.D.’yi gözaltına alarak gerekli adli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim etti. Tedavisinin ardından taburcu olan öğretmen M.Z.Ö. ve görevi başında tehdit edilen polis memuru M.Ş. saldırgandan öğrenciden şikayetçi oldu. Eğitim yılının hemen başında okul koridorlarını şiddet arenasına çeviren öğrenci M.Ş., bugün mevcutlu olarak İzmir Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.