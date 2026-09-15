SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargı camiasında meslek etiği ve kanuni gerekliliklerin uygulanmasına yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Barolar Birliği (TBB), Ordu Barosu’na kayıtlı olarak görev yapan avukat K.A. hakkında yürütülen hukuki ve disiplin sürecinin nihai karara bağlandığını duyurdu. Hakkındaki mahkûmiyet veya disiplin kararının kesinleşmesinin ardından, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun ilgili maddeleri işletilerek K.A.’nın ruhsatnamesi iptal edildi ve adı bir daha yazılmamak üzere baro levhasından tamamen silindi. Resmî Gazete’de yayımlanan TBB ilanına göre süreç, Ordu Barosu Yönetim Kurulunun 14 Mayıs 2026 tarihinde aldığı kararla başladı. Ordu Barosu Başkanlığının 2 Eylül 2026 tarihli resmî yazısıyla kararın kesinleştiğinin TBB’ye bildirilmesi üzerine, K.A.’nın avukatlık yapma hakkı ve mesleğin sağladığı tüm yetkiler resmen kaldırıldı.

74. Madde ve 5/1-a Hükmü Uygulandı

İhraç kararının, Avukatlık Kanunu’nun 'Bir daha yazılmamak üzere levhadan silinme' başlıklı 74. maddesi uyarınca alındığı açıklandı. Söz konusu madde; kesinleşmiş bir ceza hükmü veya ağır disiplin cezası sonucu meslekten çıkarılan avukatların ruhsatlarının geri alınarak iptal edilmesini düzenliyor. Kanun'un atıfta bulunduğu 5/1-a maddesi ise şu hallerde ruhsat iptalini zorunlu kılıyor. Kasten işlenen bir suçtan dolayı 2 yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olmak, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymek, devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek maddelerini kapsıyor.

Somut Suç Detayı Paylaşılmadı

TBB tarafından yapılan resmî açıklamada kararın kanuni dayanakları net bir şekilde belirtilse de, K.A.’nın hangi somut eylem veya ceza davası nedeniyle hüküm giydiğine dair ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

